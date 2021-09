Tervetuloa Leipäkirjan julkistustilaisuuteen torstaina 7.10.2021 klo 9.00–10.30

Leivontakirja muuttaa myyttejä. Leivonta on helppoa, mukavaa ja kotoisaa puuhaa, jossa näkyy kädenjälki. Leivonta on noussut trendikkääksi ja herkulliseksi hyötyharrastukseksi 2020-luvulla. Leivontagurun Arja Elina Laineen LEIVONTA-kirja on konstailematon teos, josta saa perusteet ja opit onnistuneisiin leivonnaisiin. Kokeneempi leipoja saa kirjasta uusia ideoita ja hyödyllisiä vinkkejä leivontaan. Kirjassa on huomioitu erityisruokavalioita ja vegaanisuutta.

384-sivuiseen teokseen on suunniteltu yli 100 toinen toistaan maistuvampaa suolaista ja makeaa reseptiä. Kirjasta löytyvät suosittujen leivonnaiset reseptit upeilla kuvilla – syö silmilläsi, koe leivonnan ilo ja nauti omat luomuksesi. #leivontakirja AIKA: torstai 7.10.2021 klo 9.00–10.30 PAIKKA: Huolintatalo (Elintarviketeollisuusliiton talo - 1 krs), Pasilankatu 2, Helsinki ILMOITTAUDU NYT tai viimeistään ti 28.9, paikkoja rajoitetusti: arja@ruokaviestinta.fi OHJELMA: Klo 9.00–9.30 Leivontaherkkujen aamiainen Klo 9.30–9.40 Readmen tervehdys Klo 9.40–10.15 Näin syntyi LEIVONTA-kirja, Arja Elina Laine ja Anni-Sofia Savela (äiti ja tytär) kertovat klo 10.15 –> tuotekassi, kirja sekä haastattelut ja kuvaukset Muut haastatteluajat: 0405229663, arja@ruokaviestinta.fi Reseptien lisäksi kirjassa runsaasti LEIVONTATIETOA mm. Mitkä ovat leivonnan perustaikinat?

Miten munavaahto onnistuu, miten lehtevä taikina syntyy, miten syntyy kimmoisa sitko pullaan tai pizzaan, entäpä miten valmistetaan ruisleivän juuri?

Miten eri raaka-aineet käyttäytyvät leivonnassa? Mitä eroja on erilasilla jauhoilla, sokereilla, maitovalmisteilla, rasvoilla tai munilla?

Mitkä apuaineet auttavat leivonnassa, miten kohotusaineet eroavat toisistaan, entä miten maustetaan leivonnaiset herkullisiksi? Leivontakirjan kirjoittaja, kotitalousopettaja ja yrittäjä, Arjan Ruokaviestinnän Arja Elina Laine on tehnyt pitkän uran suomalaisen myllyteollisuuden kehityksessä tuntien kauran laboratoriosta kuluttajaneuvontaan ja monipuoliseen ruokaviestintään. Arja Elina on suunnitellut tuhansia kansantajuisia ruoka- ja leivontareseptejä aina ideoinnista reseptivihkosiin, verkkosivuille, videoille sekä televisio- ja radio-ohjelmiin. Kirjan herkulliset kuvat on kuvannut Arja Elinan visuaalista silmää omaava tytär Anni-Sofia Savela, jonka päätyö on kotimaisten elokuvien ja trendisarjojen parissa. Yhdessä he tekivät suositun Kaurakirjan 1/2020 (#kaurakirja) sekä Leipäkirjan 8/2020 (#leipäkirja), jotka on kustantanut Readme.fi. Tutustu kirjaan: www.readme.fi/kirja/leivonta-leipurin-keittiossa/ Lisätietoja: Readme.fi Oy, Ari Sahanen, ari.sahanen@readme.fi Arvostelukappaleen tilaus: paivi.hertel@readme.fi

