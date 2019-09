Tervetuloa Lohjan omaan olohuoneeseen – kauppakeskus Lohi on avattu

Kauppakeskus Lohi Lohjan keskustassa avattiin tänään 5.9.2019 klo 10.00. Viralliset avajaisjuhlallisuudet hoitivat Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér sekä Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula.

”Meille paikallisten ihmisten omistamana kauppana on tärkeää, että pystymme panostamaan paikalliseen elinvoimaan. On hienoa, että saimme olla mukana kehittämässä Lohjan keskustaa kauppakeskuksella, jonka suunnittelun lähtökohtana oli valoista, kotoisat ja kutsuvat tilat. Siitä syntyi kauppakeskus, joka on helppo hahmottaa ja jonne on mukava tulla ostoksille sekä viihtymään”, kertoo Finer.

”Tunnen suurta ylpeyttä siitä, että saan olla palauttamassa kaupungin keskustaan palveluja, jotka sieltä jonkin aikaa ovat olleet poissa. Sokos-liiketoiminta tällä liikepaikalla alkoi Suomen ensimmäisten Sokosten joukossa alun perin jo 60 vuotta sitten. Nyt se herää uudelleen henkiin. Monilla lohjalaisilla on vahvoja muistoja Sokos-tavaratalosta, Lohi-ravintolasta ja laadukkaasta S-marketista, jotka kaikki sijaitsivat samalla paikalla kuin Lohi nyt. SSO:n juuret ulottuvat itse asiassa yli 90 vuoden taakse, kun Lohjan Seudun Osuusliike, myöhemmältä nimeltään Osuuskauppa Seutu, aloitti toimintansa tällä samaisella paikalla vuonna 1927”, jatkaa Finér.

”Kauppakeskuksen kokoisen hankkeen toteuttaminen ei olisi mahdollista ilman useiden tahojen saumatonta yhteistyötä. Haluan lämpimästi kiittää niin kaupungin päättäjiä, rakentajia, suunnittelijoita, SSO:n omaa henkilökuntaa kuin yhteistyökumppaneitamme Lohessa. Kiitos SSO:n hallinnolle rohkeudesta ja erityiskiitos edeltäjälleni Esko Jääskeläiselle, joka toimi hankkeen priimusmoottorina.

Ennen kaikkea haluan kiittää kaikkia lohjalaisia, joilta olemme saaneet tukea, ideoita ja rohkaisua. Yli 70 lohjalaisen itse tuottama taide on merkittävä osa Lohen miljöötä ja viestii siitä yhteisöllisyydestä, jota Lohi olemassa olollaan haluaa edistää”. kiittelee Finér.

Virallisen nauhanleikkuun hoiti SSO:n asiakasomistaja, SSO:sta kesällä toimitusjohtajan tehtävistä eläkkeelle jäänyt Esko Jääskeläinen. Näiden sanojen saattelemana toivotettiin asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi viihtymään, kokemaan elämyksiä sekä asioimaan - sujuvasti ja helposti.