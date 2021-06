Tervetuloa Muumimaailman perehdytyspäivään 10.6. klo 11.00!

Muumimaailman kesä alkaa lauantaina! 4.6.2020 15:30:53 EEST | Tiedote

Muumimaailma avaa ovensa lauantaina 6.6. klo 11. Muumisaaren kesäinen luonto ja merellinen Naantali odottavat vieraitaan innolla. Muumimaailman kaikki toiminnot ovat ennallaan: Muumitaloon pääsee sisälle ja esityksiä on runsaasti sekä Teatteri Emmassa että Pikku Estradilla. Kävijämäärää on rajattu ja liput ovat vain ennakkomyynnissä. Muumitalo, Hemulin talo sekä wc-tilat on suojattu nanopinnoitteella, joka hylkii tehokkaasti mikrobeja.