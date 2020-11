Tervetuloa seuraamaan Seinäjoella pidettävää MTK:n valtuuskunnan syyskokousta 24.-25.11.

Broileri perunamuusilla ja kasviksilla voitti sushilajitelman ilmasto- ja ravitsemusindeksissä 17.11.2020 07:30:00 EET | Tiedote

Tänään julkaistu selvitys osoittaa, että lautasellamme on paljon ruokaa, joka on sekä ravintoainesisällöltään köyhää, ja jolla on samalla suuret ilmastovaikutukset. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n Envitecpolis Oy:llä teettämä Ruuan ilmastovaikutukset suhteessa ravitsemukseen -selvitys ei muuta sitä, että kasvipohjaisten tuotteiden ilmastovaikutus on kotieläintuotteita pienempi. Erot ruoka-aineiden välillä kuitenkin tasoittuvat, kun hiilipäästöt suhteutetaan ruuan sisältämään ravitsemukseen.