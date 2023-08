Tervetuloa Siltala-kustantamon media-aamiaiselle keskiviikkona 23.8. – Paikalla kuusi syksyn kirjailijaa

SILTALAN SYKSY 2023

KAUNOKIRJAT

Sirpa Kähkösen teos 36 uurnaa on rakkaudentunnustus kuolleelle äidille. ///Kirja ilmestyy 16.8.///

Janne Sarjan romaani Rakkaudella, Jami on riemastuttava ja lämminhenkinen kertomus ihmisestä, joka vain yrittää auttaa.

Syksyn esikoisteos on Juha Siitosen Laupeudentyö. Se on romaani rikkinäisistä amerikkalaisista unelmista, sodasta ja piinatun sielun tuskasta.

***

Uudet runokokoelmat saadaan Jouni Inkalalta ja Maria Matinmikolta. Inkalan Geenihymni tarjoaa lukijalle värikylläisiä ja anteliaita runoja, joiden takaa paljastuu ei enempää eikä vähempää kuin elämämme käsikirjoitus. Matinmikon Valohämy on kaunokirjallinen kuvakirja, jossa tekstit ja kuvat osallistuvat kerrontaan täydentäen ja haastaen toisiaan. Valohämy ilmestyy elokuun lopussa, myös Jari Kohon läpisäveltämänä äänitaideteoksena.

***

Terävää ja hauskaa esseistiikkaa tarjoilevat Jyrki Lehtola ja Tuija Siltamäki kirjassaan Sinä riität – Lopunaikojen opas.

***

Juhlavuonna on jälleen saatavilla myös Pirkko Saision omaelämäkerrallisia aineksia sisältävä romaanitrilogia – Pienin yhteinen jaettava, Vastavalo ja Punainen erokirja – uusina tyylikkäinä pehmeäkantisina laitoksina. Rajoitetusti saatavilla myös kolmen kirjan kompaktina lahjaboksina.

***

Syksyn käännetyn kaunokirjallisuuden suuri nimi on ranskalainen Guillaume Musso. Hän on ollut jo vuosia Ranskan suosituin kirjailija, jonka teoksia on myyty yli 11 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Nyt saadaan ensimmäinen suomenkielinen käännös hänen kirjoistaan. Tyttö ja yö on hyytävä ja superkoukuttava trilleri. Sen suomentaja on Anna Nurminen.

***

Hollantilaisen Herman Kochin uusi romaani Kuningashuone on satiiri eräästä kuninkaalisesta perheestä. Se on uudenlaista Kochia, mutta kirjailijan psykologinen silmä on edelleen terävän armoton. Kirjan suomentaja on Mari Janatuinen.

***

Amerikkalaisen George Saundersin uusi novellikokoelma Vapautuksen päivä on kokoelma särmikkäitä tarinoita, jotka sisältävät iloa ja epätoivoa, sortoa ja vallankumousta, outoa fantasiaa ja julmaa todellisuutta. Kirjan on suomentanut Markku Päkkilä.

***

Ruotsalaisen Lena Anderssonin Silmäätekevät on alaotsikkonsa mukaisesti salaliittoromaani. Sen pohjana on Olof Palmen murha. Andersson tutkii teoksessa tuotantonsa keskeistä teemaa: kansankodin ideologiaa ja sen vähittäistä hajoamista. Romaanin suomentaja on Sanna Manninen.

***

TIETOKIRJAT

Syksy tarjoaa muun muassa kiinnostavia elämäkertoja ja muistelmia. Panu Rajalan muistelmat ovat nimeltään Päin elämää!

Hannu Harju kirjoittaa Jukka Kajavan elämäkerran Kajava – Pelätty, parjattu, palvottu ja Sakari Siltalan Korkea peli paneutuu teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämään. Kirja ilmestyy elokuun lopussa.

Suomalaisen taloushistorian syövereihin sukeltaa myös Anitra Komulainen kirjassaan Rohkea kauppajätti – Keskon historia 1940–2022. Kirja ilmestyy joulukuun alussa.

Rajua poliittista historiaa maailmalta on tarjolla belgialaisen David van Reybrouckin teoksessa Revolusi – Indonesia ja modenin maailman synty. Kirjan suomentaja on Sanna van Leeuwen. Van Reybrouck on tulossa Helsingin kirjamessuvieraaksi 27.–28.10.

Rajuja ihmiskohtaloita kotimaasta sisältää puolestaan Sonja Saarikosken teos Naisvangit.

Ja millainen oli Suomen suhde Francon oikeistodiktatuuriin? Siihen etsii vastausta Jussi Pakkasvirran Francon kanssa.

Juha Kauppinen jatkaa luontoteemojen käsittelyä. Tällä kertaa teos Korvaamattomat – Kertomuksia maailman avainlajeista on syntynyt yhdessä graafikko Janne Torisevan kansssa. Tuloksena on visuaalisesti loistokas retki elävän luonnon solmukohtiin.