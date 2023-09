Tervetuloa The Future of Energy -tilaisuuteen!

Teknologiateollisuus, Energiateollisuus ja Millennium Technology Prize kutsuvat journalisteja ja kansanedustajia The Future of Energy -tilaisuuteen Etelärantaan 4.10.2023.

Keskustelutilaisuuden pääpuhuja on Millennium-palkittu Martin Green. Tilaisuuden tarkempi ohjelma alla. Tilaisuus on englanniksi (myös paneeli).

Alla suora linkki ilmoittautumiseen. Paikkoja on rajoitettu määrä, sillä tilaisuus halutaan pitää pienenä ja keskustelevana.

Tervetuloa!

Lisätiedot:

Taru Jussila

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen | Executive Director, Communications and Public Affairs

Teknologiateollisuus ry | Technology Industries of Finland

tel. +358 400 510853

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

The Future of Energy:

Harnessing the Power of the Sun, Wind, and Hydrogen

We stand at the precipice of an era that will redefine the way we harness, utilize, and transform energy.

Welcome to The Future of Energy seminar, where today's ideas become tomorrow's reality. This seminar brings together esteemed experts, industry leaders, and forward-thinking individuals who are at the forefront of energy innovation.

When: 4 October 2023, 9:00-11:00

Where: Eteläranta 10, Helsinki

Register HERE by 26 September

Keynote speaker

Winner of the 2022 Millennium Technology Prize

Scientia Professor Martin Green, UNSW Sydney

Panelists

Scientia Professor Martin Green, UNSW Sydney

Anne Jalkala, Chief Sustainability and Strategy Officer, Vaisala

Jukka Leskelä, CEO, Finnish Energy

Sari Mannonen, SVP, Solutions & Portfolio Development, Helen

Panel moderator

Annukka Saari, Head of Climate and Energy Policy, Technology Industries of Finland

Scientia Professor Martin Green of the UNSW Sydney, Australia, received the 2022 Millennium Technology Prize for his leadership in the development of the Passivated Emitter and Rear Cell (PERC). Since its development in 1983, the PERC has gone on to become the most commercially viable and efficient silicon solar cell technology for use in solar panels and for large-scale electricity production, accounting for almost 90% of the global solar cell market.

Only a limited number of seats are available. Register by 26 September via this link.

Together, we can ignite the spark that will illuminate the path towards a greener and cleaner world.