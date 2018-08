Tervetuloa Towards 5G – high bandwidth, low latency and new services -tapahtumaan 5.9.

Tulevaisuuden 5G lupaa lisää kaistaa ja nopeutta sekä uusia palveluita. Tule kuulemaan millaisia ​​mahdollisuuksia Nokia Digital Automation Cloud eli Tampereen Hervannassa toimiva LTE (Long Term Evolution) -verkko voi tarjota paikallisille yrityksille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille.

Towards 5G – high bandwidth, low latency and new services -tapahtuma järjestetään Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenalla 5. syyskuuta 2018. Tapahtuman tarkoituksena on jakaa tietoa niistä monista mahdollisuuksista, joita private LTE-verkko tarjoaa sekä yhdistää alan toimijoita Hervannan pilvipohjaisen automaatioverkon ympärille.

Ohjelma alkaa puheenvuoroilla klo 13 ja jatkuu demojen sekä verkostoitumisen merkeissä noin klo 20 asti. Iltapäivän pääpuhujat ovat Northstreamin toimitusjohtaja Bengt Nordström, Nokian Digital Automation -yksikön operatiivinen johtaja Jari Peltoniemi, Kalmarin Vice President, Software & Automation Tommi Pettersson. Lisäksi Transtech on mukana omalla puheenvuorollaan. Puheenvuorot ovat englanninkielisiä ja tilaisuutta isännöi Business Tampereen asiakkuusvastaava Markku Niemi.

Puheenvuorojen jälkeen on ohjelmassa tilaa verkostoitumiselle sekä mahdollisuus seurata Nokian isännöimiä demoja. Automatisoituun roskien tyhjennysjärjestelmään pääsee tutustumaan Kampusareenan välittömässä läheisyydessä ja kutsu-periaatteella toimivaan autonomiseen ajoneuvoon Hervannan testialueella Ahvenisjärven ympäristössä. Tapahtuman osallistujille järjestetään Kampusareenalta non-stop kuljetus Ahvenisjärvelle ja takaisin.

Business Tampere järjestää Towards 5G – high bandwidth, low latency and new services -tapahtuman yhteistyössä Smart Tampereen ja Nokian kanssa.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/towards_5G.