Tervetuloa tutustumaan Sanoma Pron uuteen aapiseen, Ystävien aapiseen!

Ystävien aapinen on uusi alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, jossa yhdistyvät vankka pedagoginen osaaminen ja mukaansatempaava tarina, jonka on kirjoittanut palkittu kirjailija Anneli Kanto. Animaatiotyylisen kuvituksen on tehnyt animaatiostudio Brink Helsinki. Jyri Sariolan Ystävien aapiselle säveltämät kappaleet innostavat lukemisen opetteluun.

Mitä tapahtuu, kun Ulla-ilves ja Aamos-hirvi pelastavat joesta Papu-hiiren, joka kertoo olevansa Hiirimaan kuningas? Tästä alkaa kiehtova tarina, jonka avulla oppilaat lähtevät matkalle lukemisen ja kirjoittamisen maailmaan sekä oppivat tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tule kuulemaan ensimmäisten joukossa, kun oppimateriaalin tekijät esittelevät Ystävien aapista ja sen pedagogisia ratkaisuja. Tilaisuudessa tutustutaan myös sarjan ihaniin lauluihin ja runsaisiin digitaalisiin materiaaleihin. Tilaisuus on kohdennettu alakoulun opettajille. AJANKOHTA 12.11.2019 klo 18.00 PAIKKA Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki OHJELMA: 17.45–18.00 Ilmoittautuminen

18.00–19.00 Ystävien aapisen esittely

19.00 Illallinen (rajallinen määrä paikkoja) ILMOITTAUTUMINEN Sähköpostilla veera.sinnemaa@sanomapro.fi

