Tervetuloa uudet professorit 30.5.2018

Helsingin yliopiston 16 uutta professoria kertoo yleistajuisesti omien tieteenalojensa keskeisistä kysymyksistä keskiviikkona 30. toukokuuta.

Mikä ilmiö yhteiskunnassamme kaipaa lähempää tarkastelua? Mitkä tieteenalat ovat nyt ajankohtaisia ja mitä niissä tutkitaan? Mikä voisi olla tieteen seuraava läpimurto?



Tule kuuntelemaan Helsingin yliopiston uusien professorien tervetuliaisluentoja keskiviikkona 30.5. klo 14.00 yliopiston päärakennukseen (Aleksanterinkatu 5).

Yleisöluennoilla professorit esittelevät tieteenalansa ja tutkimuksensa tärkeimmät kysymykset 20 minuutissa.

Luentoja on mahdollista seurata myös suorina videolähetyksinä.

Ohjelmaan ja professoreihin voi tutustua osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/uudet-professorit

Uudet professorit ja heidän luentojensa aiheet

Professori, Minna Huotilainen, kasvatustiede: Jokaisella on oikeus oppia – aivotutkimusta koulussa



Professori, Paolo Laj, Atmospheric Research and Aerosol Physics: Observing atmospheric composition changes



Professori Sanna Lehtonen, translationaalinen metabolia: Metsästämässä uusia lääkehoitoja diabeettiseen munuaistautiin biolääketieteellisen perustutkimuksen keinoin

Professori Päivi Leino-Sandberg, transnationaalinen eurooppaoikeus: Jotain rajaa! Voiko EU tehdä ihan mitä vain?



Professori Erika Löfström, pedagogik, svenskspråkig klasslärarutbildning: En varg med sju yrken: den mångfaldiga läraridentiteten



Professori Sakari Melander, rikosoikeus: Rikosoikeus kaikkien oikeutena



Professori Stephan Pflugmacher Lima, Aquatic Ecotoxicology in an Urban Environment: Learning from Nature. Ensuring a sustainable environment through Aquatic Ecotoxicology



Professori Juha Räsänen, sikiölääketiede: Sikiölääketiede eilen, tänään ja huomenna



Professori Janne Saarikivi, suomalais-ugrilainen kielentutkimus: Mistä suomalaiset ovat tulleet? Kielen historia kohtaa kulttuurit ja geenit



Professori Katariina Salmela-Aro, kasvatustiede: Into oppia



Professori Markus Skrifvars, prehospital akutsjukvård: Kan vi rädda alla patienter som får ett plötsligt hjärtstillestånd?



Professori Janne Soininen, alueellinen ympäristötutkimus: Ovatko mikroskooppiset eliöt kosmopoliitteja?



Professori Bodo Steiner, Food Economics: Food for thought, wine for joy?



Professori Petteri Uotila, geofysiikka: Valtamerten muisti



Professori Elina Vuola, globaali kristinusko ja uskontodialogi: Uskonnontutkimus ja globaali todellisuus



Professori Kenneth Österberg, kokeellinen alkeishiukkasfysiikka: Alkeishiukkasmaailman uudet ilmiöt