Tervetuloa Vesiluontopäivään Isojoelle 26.8.2023!

Tule katsomaan miltä näyttää pieni jokihelmisimpukka, joka on yksi virtavesien sekä erittäin tärkeistä että uhanalaisista lajeista! Tapahtumassa päästään seuraamaan mitä on sähkökoekalastus ja mikä on sen tarkoitus? Lisäksi opitaan soiden ennallistamisesta ja sen merkityksestä vesistöihin sekä vesien tilan tutkimisesta.

Päivässä ovat mukana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Isojoen ja Karijoen kunnat, Lauhavuori Hämeenkangas UNESCO Global Geopark, Metsäkeskus, Metsähallitus, Suupohjan Ympäristöseura sekä Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys.

Tarjolla myös mehua ja makkaraa!

Lauantaina vietetään myös Suomen luonnon päivää

Vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina vietetään Suomen luonnon päivää, jolloin juhlitaan Suomen ainutlaatuista luontoa! Suomen luonto on elinympäristö monille lajeille, joista yksi äärimmäisen uhanalainen on jokihelmisimpukka. Vesiluontopäivän tarkoituksena ihmiset pääsevät nauttimaan luonnosta virtaveden läheisyydessä tärkeiden asioiden parissa, ja kuulevat mitä kaikkea alueella on tehty niin luonnon ja virtavesien kuin vesien asukkaidenkin hyväksi.

Life Revives -hanke jatkaa jokihelmisimpukan pelastustoimia

Vuonna 2021 alkaneessa LIFE Revives -hankkeessa tehdään töitä jokihelmisimpukan eli raakun pelastamiseksi kunnostamalla raakun ja sen isäntäkalojen elinympäristöjä sekä elvyttämällä raakkukantaa kasvattamalla hankekoordinaattoritahon Jyväskylän yliopiston laboratoriotiloissa uusia pikkuraakkuja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimet keskittyvät Lapväärtin-Isojokeen, jonka vanha raakkukanta on avun tarpeessa. Viimevuotisen onnistumisen myötä Isojoen kotikonnuille on palannut noin 125 000 raakun poikasta.

Tärkeä osa LIFE Revives -hanketta on tiedon levittäminen ja sidosryhmien osallistaminen toimiin vesien ja täten jokihelmisimpukoiden hyväksi.

Toinen tapahtuman pääjärjestäjistä Lapväärtin-Isojoen Vesivisio, kokoaa yhteen sekä alueen asukkaat että toimijat laatimaan yhdessä toimia vesistön tulevaisuuden takaamiselle. Keskeisiä tavoitteita toimilla on kehittää muun muassa tulvariskien hallintaa, vesivarojen käyttöä, vesienhoitoa, luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja kalataloutta Lapväärtin-Isojoella.

Vesiluontopäivä edistää niin LIFE Revives -hankkeen kuin Vesivision tavoitteita jakaa tietoa sekä osallistaa sidosryhmiä!