Terveydenhuollon digiratkaisut esillä eHealth-konferenssissa

Hyvinvointialue rakentuu poliittisessa ohjauksessa 1.10.2021 16:55:39 EEST | Tiedote

Suppea poliittinen seurantaryhmä kokoontui 1.10. puheenjohtaja Antti Ollikaisen johdolla. Suppealla poliittisella ryhmällä on kaksi roolia: se toimii POPsote-hankkeen ohjausryhmänä ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmänä. Jälkimmäisessä roolissa ryhmä linjaa hyvinvointialueen valmistelutyötä ennen aluevaltuuston ja -hallituksen aloittamista maaliskuussa 2022. Hyvinvointialueen organisaatio rakentuu Muutosjohtaja Ilkka Luoma antoi tilannekatsauksen hyvinvointialuevalmisteluun. Hyvinvointialueen organisaation perusrakennetta on käsitelty useilla foorumeilla ja se on hyväksytty valmistelun pohjaksi. Sote-järjestämisen ja -palvelutuotannon eri osioiden väliaikaisia valmisteluvastuita on tarkennettu. Vastuualueet ja niihin nimetyt henkilöt on koottu liitteeksi alle. Suppea seurantaryhmä käsittelee sote-tuotannon seuraavan tason organisoitumisehdotusta 13.10. ja laaja seurantaryhmä 18.10. Suppea seurantaryhmä hyväksyi muutosjohtajan ehdotuksen laittaa ennakollinen