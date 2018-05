Terveydenhuollon paperit muuttuvat bittivirraksi

Terveydenhuollon asiakirjoja muutetaan sähköiseen muotoon. Sähköistämällä vaikutetaan asiakirjoista aiheutuvaan hiilijalanjälkeen. Finanssiala ry, Kela, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tehneet kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen terveydenhuollossa käytettävien lääkärintodistusten digitalisoimiseksi.

Asiakirjojen digitalisointi on monen vuoden prosessi, ja ensimmäisen vuoden tulokset on nyt saatu. Ensimmäisenä vuonna sähköiseen muotoon muutettiin sairauspäivärahaa ja luovutuspäivärahaa varten tarvittava lääkärintodistus A ja lääkärinlausunto ajokyvystä. Sähköisen välittämisen myötä lääkärin ei esimerkiksi tarvitse vastaanotolla tulostaa paperista lääkärintodistusta postitettavaksi tai kuljetettavaksi, vaan sähköisesti välitetty todistus on heti Kelan tai Trafin järjestelmässä.

Ensimmäisenä vuonna Kelan sähköisten sairauspäivärahaan vaadittujen lääkärintodistusten määrä nousi 1,4 prosentista kahteen. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 80 prosenttia dokumenteista kulkisi sähköisenä. Trafi taas tavoittelee ajokorttia varten tarvittavien todistusten sähköisessä asioinnissa yli 50 prosentin osuuteen. Tavoitteet vastaavat vuositasolla lähes 600 000 digitoitavaa asiakirjanippua vähemmän.

Terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoinnilla on laskelmien mukaan saavutettavissa laajasti hyötyä. Automatisoitu käsittely nopeuttaa terveydenhuollon dokumenttien käsittelyaikaa ja läpimenoa. Prosessin kokonaiskesto pienenee, päällekkäisyyksiä poistuu, paperilomakkeiden määrä ja paperisten asiakirjojen käsittelytyö vähenevät, ja postitusten määrä putoaa. Tehostuminen pienentää toiminnan ilmastovaikutusta hiilijalanjäljen pienenemisen kautta.

”Sosiaali- ja terveysministeriön toimialan sisäiset keskeiset tietovirrat on digitalisoitu jo aiemmin muun muassa Kanta-palveluiden avulla. Todistuksien sähköinen välitys avaa toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja on merkittävä asiakkaan ja ammattilaisten vaivaa ja työaikaa säästävä edistysaskel”, toteaa Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Jari Porrasmaa.

Asiakirjojen sähköistäminen on kohdannut myös haasteita. Eläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyyden arviointiin tarkoitettu lausunto ja tapaturmavakuutusyhtiöihin lähetettävät hoitomerkinnät työ- ja liikennetapaturmista eivät vielä vuonna 2017 olleet sähköisessä välityksessä.

”Eläkevakuutusyhtiöihin menevien paperien sähköistämistä jarruttaa lainsäädäntö, joka rajoittaa sähköisten asiakirjojen käyttöä. Vahinkovakuutusyhtiöihin menevien hoitomerkintätietojen sähköiselle välittämiselle taas ei vielä oikeastaan ole tapaa”, kertoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Timo Tuominen.