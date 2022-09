Terveysalan startup-järjestö Upgraded yhdistyy osaksi Terveysteknologia ry:tä

Terveysteknologia ry:n hallituksen puheenjohtaja Veli Mäkelä ja Upgraded ry:n hallituksen puheenjohtaja Kenneth Salonius kertoivat uutisen tyytyväisinä, kun Upgradedin jäsenet olivat hyväksyneet ehdotuksen toiminnan siirtämiseksi osaksi Healthtech Finlandia ja jaoston perustamisesta jäsenkokouksessaan 12.9.2022.

– Startupit hyötyvät ollessaan osa suurempaa yhdistystä, jolla on vahvat vaikutuskanavat, iloitsee Salonius.

Mäkelä taas korostaa Upgradedin aktiivista toimintatapaa, joka saadaan siirrettyä jaostoon. Hän toivottaa tervetulleeksi myös hyvinvointiratkaisuja tarjoavat uudet jäsenet. Terveys ja hyvinvointi lähestyvät toisiaan, ja kummastakin hyötyvät niin ihmiset kuin sosiaali- ja terveydenhuolto.

– Jatkossa voimme kertoa aikaisempaa laajemman toimialan kokemuksista, tarpeista, toiveista ja ratkaisuehdotuksista. Kun nämä esitetään päätöksentekijöille, on vaikuttavuuskin suurempaa, jatkaa Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen. Terveysteknologia ry:n jäsenmäärän odotetaan yhdistymisen myötä nousevan yli kahteensataan.



Suotuisa toimintaympäristö kehittää, valmistaa ja saattaa markkinoille sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja varmistaa kaikenkokoisten yritysten mukaan lukien startup-yritysten menestyksen.



Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista. Viimeisen parinkymmen vuoden aikana tuoteviennin ylijäämä on ollut yli 15 miljardia euroa. Vuosittain ylijäämää tulee yli miljardi euroa, ja vuonna 2021 tuoteviennin arvo oli 2,5 miljardia euroa.



– Startup-yritysten kasvu lisää vientiä, mistä hyötyvät niin Suomi kuin suomalaiset, lausuvat Mäkelä ja Salonius kuin yhdestä suusta.

Lisätiedot:

Saara Hassinen, toimitusjohtaja

Terveysteknologia ry – Healthtech Finland, puh. 040 531 1661 saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi

www.healthtech.fi

Kenneth Salonius, hallituksen puheenjohtaja

Upgraded ry, Puh. 050 517 2348

Kenneth@vertical.vc