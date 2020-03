Terveyskylän koronabotti auttaa arvioimaan koronavirustartunnan todennäköisyyttä

Terveyskylän koronabotti sisältää kysymyksiä oireista, kanssakäymisestä sairastuneiden kanssa, perussairauksista sekä mahdollisesta altistumisesta. Vastausten mukaan botti arvioi koronavirustartunnan (COVID-19) todennäköisyyttä ja antaa täsmäohjeet hoitoon hakeutumisesta eri tilanteissa. Koronabotti on pilottivaiheessa ja sitä päivitetään joka päivä viranomaisohjeiden muuttuessa.

Koronabotti noudattaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäreiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kansainvälistä CDC- (Centers for Disease Control and Prevention) ohjeistusta. CDC:n ohjeistus on jo käytössä Yhdysvalloissa ja Britannian julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä NHS:ssä (National Health Service).

Koronabotti on tarkoitettu kansalaisille ja sitä voi käyttää eri puolilta Suomea. Terveydenhuollon toimijat voivat linkittää sen omille sivuilleen.

Koronabotti on pilottivaiheessa ja sitä kehitetään koko ajan muuttuvan virustilanteen mukaan. Seuraavaksi bottiin lisätään psykiatrien tuottamia psyykkisen tuen sisältöjä.

Koronabotti julkaistaan Terveyskylä.fi- palvelussa ja linkitetään yliopistosairaanhoitopiirien sivuille sekä Infektiotalo- ja Päivystystalo.fi- palveluihin.

https://www.terveyskyla.fi/koronabotti

Lisätietoa antavat:

Visa Honkanen, kehittämisjohtaja, HUS, visa.honkanen@hus.fi, p. 050 427 5023

Sirpa Arvonen, vastuualuejohtaja, HUS Tietohallinto, sirpa.arvonen@hus.fi, p. 050 4074544