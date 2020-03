Terveyskylän Koronabotti ja henkisen tuen ohjelma kiinnostaa – kävijöitä jo lähes 50 000

Koronaepidemia herättänyt valtavan määrän kysymyksiä eri neuvontakanavissa. Tiedonjanoiset ovat löytäneet myös Terveyskylän Koronabotin - sillä on tehty viikossa lähes 50 000 oirearvioita ja kysymys-vastaus-viestejä on lähetetty lähes miljoona. Henkisen tuen ohjelmassa on tehty jo yli 3000 harjoitusta.

Koronabotti sisältää sekä oirearvion että henkisen tuen ohjelman epävarmuudessa elämiseen. ”Koronabotti on luotettava ja informatiivinen kanava kansalaiselle kun pitää arvioida koronavirustartunnan todennäköisyyttä ja mahdollisia oireita”, toteaa osastonylilääkäri Mari Kanerva HUS Infektiopoliklinikalta. Kliinisen työnsä ohella Kanerva on ollut mukana asiantuntijana Koronabotin sisällön laatimisessa sekä säännöllisessä päivittämisessä. “Neuvontakanavat ovat ruuhkautuneet. Jatkuvasti päivittyvän Koronabotin käyttäminen auttaa osaltaan myös kovassa paineessa työskenteleviä terveydenhuoltoalan ammattilaisia”, toteaa kehittämisjohtaja Visa Honkanen HUSista. https://www.terveyskyla.fi/koronabotti/ Mistä on kyse? Koronabotti julkaistiin13.3.2020 Terveyskylä.fi- palvelussa ja se on linkitetty yliopistosairaanhoitopiirien sivuille, Infektiotaloon sekä Päivystystalo.fi-palveluun. Koronabotti sisältää kysymyksiä ja vastauksia oireista, kanssakäymisestä sairastuneiden kanssa, riskiryhmiin kuulumisesta sekä mahdollisesta altistumisesta. Vastausten mukaan Terveyskylän koronabotti arvioi koronavirustartunnan todennäköisyyttä ja neuvoo hoitoon hakeutumisesta eri tilanteissa. Mukana on myös HUS psykiatrian asiantuntijoiden laatima henkisen tuen ohjelma. Henkisen tuen ohjelman voi käydä läpi oirearvion jälkeen tai omana kokonaisuutenaan. Ohjelma tukee selviytymistä epävarmuudessa ja eristyksissä, valmentaa huolitunteiden kohtaamiseen sekä kehon ja mielen voimavarojen säilyttämiseen. Koronabottiin päivitetään säännöllisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäreiden, HUS psykiatrian asiantuntijoiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden viranomaisten antamat ohjeet. Säännöllisissä päivityksissä huomioidaan myös käyttäjäpalautteet. Lisätietoja antaa: Sirpa Arvonen, vastuualuejohtaja, HUS Tietohallinto sirpa.arvonen@hus.fi , p. 050 4074544

