Terveyskylän Pulmanavigaattori tarjoaa kaikenikäisille tietoa ja tukea elämän pulmiin

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän talojen tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä.

Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete tai hoitosuhde erikoissairaanhoitoon. Omahoito-ohjelmista osa tulee olemaan kaikille avoimia, osa on suunnattu vain hoidossa oleville potilaille.

Terveyskylän Omapolku-palvelukanava mahdollistaa sähköisen asioinnin asiakkaan ja hoitopaikan välillä sekä tarjoaa välineitä omahoitoon. Asiakkaan Omapolulle voidaan liittää potilasryhmäkohtaisia digihoitopolkuja. Nyt auki on 27 taloa. Vuoden 2018 loppuun mennessä taloja on muutama enemmän ja niissä on kymmeniä digihoitopolkuja sekä omahoito-ohjelmia eri potilasryhmille.

Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen, toimenpiteeseen valmistautumiseen ja siitä toipumiseen sekä tukemaan elämää pitkäaikaisen sairauden kanssa. Palvelut täydentävät ja tarjoavat vaihtoehtoja perinteiseen sairaalahoitoon.

Terveyskylää rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa, Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.