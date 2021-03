Terveyspalvelut hyökkäyksen kohteena Tigrayssa, Etiopiassa

Etiopian Tigrayn alueella on ryöstetty, hajotettu ja tuhottu terveydenhuollon laitoksia tahallisissa ja laajamittaisissa terveydenhuoltoon kohdistuneissa hyökkäyksissä. Niistä 106 terveydenhuollon laitoksesta, joissa Lääkärit Ilman Rajoja (MSF) vieraili joulukuun puolenvälin ja maaliskuun alun välisenä aikana, lähes 70 prosenttia oli ryöstetty ja yli 30 prosenttia oli tuhottu. Vain 13 prosenttia toimi normaalisti.

Lääkärit Ilman Rajoja -työntekijöiden mukaan joissain Tigrayn terveyslaitoksissa ryöstäminen jatkuu. Vaikka jotkut ryöstöt ovat saattaneet olla sattumanvaraisia, vaikuttaa siltä, että useimmilla alueilla terveydenhuollon laitoksia on tahallisesti tuhottu, jotta ne eivät toimisi. Monissa terveyskeskuksissa, kuten Debre Abayssa ja May Kuhlissa Tigrayn luoteis-osassa, MSF löysi tuhoutuneita laitteita, rikottuja ovia ja ikkunoita sekä lattioille levitettyjä lääkkeitä ja potilastietoja.

Tigrayn keskiosassa sijaitsevassa Adwan sairaalassa oli tarkoituksella rikottu lääketieteellisiä laitteita, mukaanlukien ultraäänilaitteita ja näyttöjä. Samalla alueella sotilaat olivat kahdesti ryöstäneet Sememan terveysaseman ennen kuin sytyttivät sen tuleen. Sebeyan terveysasemaan iski raketti, joka tuhosi synnytyssalin.

Sotilaat valtaavat sairaaloita

Joka viides terveydenhuollon laitos, jossa MSF vieraili, oli sotilaiden valtaama. Joissain tapauksissa tämä oli väliaikaista, mutta toisissa valtaus jatkuu. Itäisessä Tigrayssa, Mugulatissa, eritrealaiset sotilaat käyttävät edelleen terveysasemaa tukikohtanaan. Etiopialaiset sotilaat valtasivat Tigrayn keskiosassa toimivaa ja puolta miljoonaa ihmistä tukeva Abiy Addin sairaalaa maaliskuun alkuun asti.

“Armeija käytti Abiy Addin sairaalaa sotilastukikohtanaan ja haavoittuneiden sotilaiden hoitamiseen”, sanoo MSF:n hätäavun koordinaattori Kate Nolan. ”Tuona aikana se ei ollut muun väestön käytettävissä. Heidän oli mentävä kaupungin terveysasemalle, joka ei ollut varustettu antamaan erikoissairaanhoitoa – he eivät voi tehdä esimerkiksi verensiirtoja eivätkä hoitaa ampumahaavoja.”

Ambulansseja takavarikoitu

Vain harvoilla Tigrayn terveydenhuollon laitoksilla on nyt ambulansseja, koska aseelliset ryhmät ovat vieneet suurimman osan niistä. Esimerkiksi itäisessä Tigrayssa sijaitsevassa Adigratin kaupungissa ja sen ympäristössä vietiin noin 20 ambulanssia sairaalasta ja läheisistä terveyskeskuksista. Myöhemmin Lääkärit Ilman Rajoja -työntekijät näkivät sotilaiden kuljettavan niillä tavaroita. Tämän seurauksena potilaita ei ole käytännössä mahdollista lähettää lainkaan eteenpäin hoitoon. Potilaat matkustavat pitkiä matkoja ja kävelevät joskus päiviä päästäkseen välttämättömiin terveyspalveluihin.

Monissa terveyslaitoksissa on jäljellä vähän tai ei ollenkaan henkilökuntaa. Jotkut ovat paenneet pelosta ja toiset eivät enää tule töihin, koska heille ei ole maksettu palkkaa kuukausiin.

Tuhoisa vaikutus väestöön

"Hyökkäyksillä Tigrayn terveydenhuollon laitoksiin on tuhoisa vaikutus väestöön", sanoo MSF:n toiminnanjohtaja Oliver Behn. ”Terveyslaitoksia ja terveydenhoitohenkilöstöä on suojeltava konflikteissa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti. Tämä ei selvästi toteudu Tigrayn alueella.”

Ennen konfliktin alkamista marraskuussa 2020 Tigraylla oli yksi Etiopian parhaista terveydenhuoltojärjestelmistä. Kylissä toimi terveysasemia, kaupungeissa terveyskeskuksia ja sairaaloita. Ambulanssit kuljettivat potilaita sairaalaan. Tämä terveydenhuoltojärjestelmä on lähes kokonaan romahtanut.

Tigrayn maaseudulla liikkuvia terveysasemia hoitavat MSF:n työntekijät kuulevat naisista, jotka ovat kuolleet synnytyksissä, koska he eivät päässeet sairaalaan ambulanssien puutteen, maanteiden turvattomuuden ja yöllisten ulkonaliikkumiskieltojen vuoksi. Samaan aikaan monet naiset synnyttävät epähygieenisissä olosuhteissa epävirallisissa maansisäisten pakolaisten leireissä.

Viimeisten neljän kuukauden aikana vain harvat raskaana olevat naiset ovat päässeet neuvolaan. Lapset eivät ole saaneet rokotuksia, mikä lisää tulevien tartuntatautien puhkeamisen riskiä.

Potilaat, joilla on kroonisia sairauksia, kuten diabetes, korkea verenpaine ja HIV, sekä psykiatriset potilaat joutuvat selviämään ilman hengenpelastavia lääkkeitä. Seksuaalisen väkivallan selviytyjät eivät usein pysty saamaan lääketieteellistä ja psykologista hoitoa.

"Terveysjärjestelmä on saatava toimimaan mahdollisimman pian", Behn sanoo. ”Terveyslaitokset on kunnostettava ja niihin on saatava enemmän tarvikkeita ja ambulansseja, ja henkilökunnan on saatava palkat ja mahdollisuus työskennellä turvallisessa ympäristössä. Mikä tärkeintä, kaikkien tämän konfliktin aseistettujen ryhmien on kunnioitettava ja suojeltava terveyslaitoksia ja hoitohenkilökuntaa."

Lääkärit Ilman Rajoja kunnostaa useita terveyslaitoksia eri puolilla aluetta ja toimittaa niille lääkkeitä ja muita lääkinnällisiä tarvikkeita sekä tarjoaa sairaanhoidon tukea päivystysosastoilla, synnytysosastoilla ja poliklinikoilla. MSF:lla on liikkuvia terveysasemia maaseudun kaupungeissa ja kylissä, joissa terveydenhuolto ei toimi, ja epävirallisilla leireillä, joilla pakenemaan joutuneet ihmiset majoittuvat. Tigrayssa on kuitenkin edelleen maaseutualueita, joihin MSF tai mikään muu järjestö ei ole päässyt. Lääkärit Ilman Rajoja voi vain olettaa, että myöskään näillä alueilla asuvilla ihmisillä ei ole pääsyä terveydenhoitoon.

