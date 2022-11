Terveysperusteisempi virvoitusjuomavero uudistus muuttuikin kiireessä sokeriveroksi heittäen aitouden ja luonnollisuuden romukoppaan

Uudet, ehdotetut virvoitusjuomaveromäärät:

Light energiajuoma (aspartaami ja asesulfaami-K) vero 9 snt/litra

Light kolajuoma (aspartaami ja asesulfaami-K) vero 9 snt/litra

100% hedelmä/marjasmoothie (makeuttamaton), Sydänmerkkivero 48 snt/litra

MeEckes-Granini Finland Oy:llä olemme järkyttyneitä 17.11.2022 eduskunnassa esitellyn virvoitusjuomaveromuutosehdotuksen yksipuolisesta kannasta juomien sisältämään sokeripitoisuuteen. Sokeripitoisuus nähdään muutosehdotuksessa ainoana verotukseen vaikuttavana tekijänä. Perusteluna virvoitusjuomaveron uudistamiselle on ollut sen päivittäminen terveysperusteisemmaksi, jota selkeästi tämä esitetty malli ei kuitenkaan tue.

Olemme erityisen pettyneitä siitä, kun alkuperäinen ehdotus sisälsi selkeästi marja-ja

hedelmäperäisten juomien osalta huojennuksia, jossa huomioidaan luontainen sokeri ja hedelmä- ja marjamehujen terveyttä edistävä koostumus (vitamiinit, kivennäisaineiden ja muiden ravitsemuksellisesti tärkeiden yhdisteiden (kuten polyfenolit) osuus). Missä ovat puolueettomat tutkimukset kasvistäysmehujen hyvää tekevistä ominaisuuksista? Entä mihin unohtuivat ravitsemussuositukset, joissa lasillinen täysmehua päivittäin on oiva lisä kasvisten saantiin? Osalle hedelmä-ja kasvissmoothieita on myönnetty Sydänmerkki, niinkö epäterveellisiä ne ovat? Entä vanhusten ja lasten terveyden ravitsemus, jos hedelmä-ja marjamehuilla sekä kasvisvälipaloilla kuluttajahinnat vain nousevat? Light kolallako nesteytetään vanhuksia jatkossa?

Tämä aikaisempi veromuutosehdotus lähti lausuntokierrokselle ja nyt eduskunnalle esitetty muutosehdotus on täysin edellisen vastainen ja suosii räikeästi virvoitusjuomia. Nyt tehdyssä ehdotuksessa mm. raja veroasteikossa menee kolajuoman sokeripitoisuuden ylitse. Samalla veroa alennetaan 50 prosentilla keinomakeutetuille juomille, joiden terveysvaikutusta ei mitenkään ole tieteellisesti todistettu. Tällä uudella veromallilla ohjataan myös tuotekehitystä aiempaa keinotekoisimpiin tuoteinnovaatioihin–luonnollinen,vastuullinenja terveyttä edistävä ei tämä pitkällä juoksulla ole.

On hämmentävää, että uusi ehdotus tuli kuin tilauksesta ja siihen ei anneta mahdollisuutta lausuntoon. On myös erityisen huolestuttavaa, että annettu ehdotus on ristiriidassa EU-maiden vastaavien käytäntöjen kanssa. Suurin osa EU-maiden lainsäädännöstä myöntää hedelmä– ja marjamehuille terveyttä edistävät ja suositusten mukaiseen päivittäiseen ruokasuosituksiin perustuvat arvot. Suomi on edelleen siis ainoa maa EU:ssa, jossa makeuttamattomia hedelmä– ja marjatäysmehuja verotetaan?

Tällaista täysin puskista tullutta, muka terveysperusteista verotusta ei voida millään tukea.

Täysmehututkimuksia: https://fruitjuicesciencecentre.eu/en/research