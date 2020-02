Terveystalon Julkiset Palvelut Oy producerar i fortsättningen ansvarsläkartjänsterna inom hem- och anstaltsvården

Terveystalon Julkiset Palvelut Oy fungerar som den nya serviceproducenten av ansvarsläkartjänster för Vasa stads hem- och anstaltsvård. Målet är att den nya serviceproducenten ska inleda sin verksamhet fr.o.m. 1.4.2020.

I konkurrensutsättningen gav Terveystalon Julkiset Palvelut Oy det helhetsekonomiskt förmånligaste anbudet. I praktiken är avtalet till sitt innehåll lika som det avtal som hade ingåtts med den tidigare serviceproducenten.

– Med klienterna görs överenskommelser om nya hälsokontroller och vårdplaner med de nya läkarna, berättar Leif Holmlund, direktör för hem- och anstaltsvården.

Ansvarsläkartjänsterna berör det effektiverade serviceboendet, hemvården, servicesedelklienterna inom hemvården samt stadssjukhusets läkartjänster utanför tjänstetid. I avtalet ingår även de klienter som bor inom privat tillhandahållet effektiverat serviceboende.

Social- och hälsovårdsnämnden fattade under sitt sammanträde 11.2.2020 beslutet att direktören för hem- och anstaltsvården, Leif Holmlund, får inleda förhandlingar om ansvarsläkartjänsterna med Terveydentalon Julkiset Palvelut Oy. Under tiden för konkurrensutsättningen och valprocessen gjordes ett besvär, vilket social- och hälsovårdsnämnden förkastade under sitt sammanträde 11.2.2020.