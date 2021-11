Terveysturvallisuus edellä joulukauppaan ja pikkujoulukauteen – myös työvoimakysymykset esillä Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkostossa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Savolainen totesi kokouksen alussa yleiskatsauksessaan koronan osalta, että virus on tullut maailmalle jäädäkseen ja deltavariantti on nyt valloillaan, mutta kuolleisuus ei ole maassamme noussut johtuen keskeisesti siitä, että rokotukset suojaavat riskiryhmiä. Hän korosti, että ainoa keino hallita epidemiaa paremmin on rokotekattavuuden kasvattaminen. Kyseessä on nyt ennen kaikkea rokottamattomien epidemia ja tauti leviää Pohjois-Suomen alueella nyt mm. perhepiirissä ja nuoremman väestön parissa. Tartuntaketjut ovat alueella kuitenkin kaiken kaikkiaan melko hyvin kuitenkin tiedossa ja tilannetta seurataan tarkasti.

Savolainen kertoi myös, että koronapassista ja sen käytön laajentamisesta keskustellaan yhteiskunnassa. Hänen mukaansa yksi keskeinen ongelma on, että esimerkiksi ravitsemisliikkeissä liikkuu myös rokottamattomia. Sosiaali- ja terveysministeriössä mietitään parhaillaan koronapassiin liittyviä eri säätämiskysymyksiä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen koronatilanteen osalta ylijohtaja Savolainen totesi, että Pohjois-Pohjanmaan osalta on havaittavissa esiintyvyyden nousua, jonka takia nyt ollaan kiihtymisvaiheessa, kun taas Kainuussa tilanne on rauhallisempi. Erikoissairaanhoidon ja tehohoitokapasiteetin kuormitus alueella on varsin alhaisella tasolla, etenkin verrattaessa esimerkiksi Etelä- ja Lounais-Suomen sairaanhoitopiirien vaikeampaan tilanteeseen.

Pohjois-Pohjanmaan rokotekattavuus laahaa ja siellä etenkin nuorten mutta myös työikäisten rokotusten osalta on parannettavaa. Kainuussa 20-40-vuotiaiden sekä 50-vuotiaiden ikäryhmässä rokotekattavuus on heikko vertailussa muuhun maahan. Ylijohtaja Savolainen totesi myös, että tartuntatautilain 58 pykälän mukaisia koronarajoituksia voidaan jatkossa joutua alueellisesti tai paikallisesti määräämään, mutta tämä vaatii tarkkaa harkintaa ja rajoitusten tulee perustua välttämättömyyteen. Myös kunta voi määrätä rajoituksia.

Kaupan alan edustajien mukaan tilanne alalla on kaiken kaikkiaan varsin rauhallinen. Asiakkaiden ja henkilökunnan suojaustoimet säilyvät päivittäistavarakaupoissa yhä ennallaan. Kiihtyvä joulukauppa on käynnistymässä, samoin pikkujoulukausi ja verkostossa toivottiin, että terveysturvallissuosituksia jaksettaisiin loppuvuoden ruuhkissa, jonoissa ja kokoontumisessa noudattaa. Tuotteiden saatavuus on Pohjois-Suomen alueella tällä hetkellä varsin hyvä, vaikka uhkakuvia on ja maailmankaupassa esiintyy huomattavia logistisia haasteita sekä tavara- ja komponenttipulaa.

Pohjois-Suomen TE-viranomaiset toivat työllisyyskatsauksissaan esiin merkittävän työvoimapulan. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla on huutava pula päivittäistavarahuollossa tarvittavista ammattilaisista, kuten kokeista, ravintola-alan työvoimasta ja siivoojista.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että yleisiä hygienia- ja etäisyydenpitosuosituksia on syytä noudattaa etenkin loppuvuoden riennoissa ja ruuhkissa. Jatkossakin on hyvä muistaa, että lähikontaktissa on aina taudin tarttumisen riski ja rokottamaton on suuressa riskissä saada myös vakavampi tautimuoto, joka voi johtaa tehohoitoon joutumiseen. Maskin käyttöä kannattaa jatkaa isommissa väkijoukoissa harkinnan mukaan silloin, kun ei voi välttää lähikontaktia. Lähikontaktin välttäminen vähentää myös mahdollisuutta saada tavanomainen flunssa tai influenssa. Myös rokotettuja koskee ohje, että flunssaisena ei tule lähteä muiden ihmisten pariin.

