Tesoman koulu tsemppasi Hese-kisojen voittoon

Vuoden 2019 Hese-kisafinaalin voittopokaali meni tänä vuonna Tampereelle Tesoman koulun 6A-luokalle.

Tesoman koulun 6A-luokalle Hese-kisa oli neljän vuoden yhteinen hauska liikuntaprojekti, joka tuotti tiistaina Pyynikin urheilukentällä voittoisan lopputuloksen. Se riemastutti suuresti ryhmää, johon kuuluivat Miko Jutila, Oskari Kankaanpää, Anssi Korhonen, Jere Lehtisaari, Juuso Pelttari, Jere Saukkonen, Elvi Suuronen, Pinja Mäkihannu, Julia Jurttila, Venla Björkholm, Sonia Pulkkinen ja Netta Nuppola.

– Kannustaminen ja tsemppaaminen, hyvä fiilis ja halu voittaa, Miko Jutila vastaa ensimmäisenä kysymykseen siitä, mikä voiton tesomalaisille ratkaisi.

Jere Saukkonen on samalla linjalla.

– Meillä on todella yhtenäinen porukka, olemme harjoitelleet kolmosluokasta lähtien. Olemme tosi tyytyväisiä voittoon, hän sanoo myhäillen.

Molempien suosikkilajit löytyivät juoksuviesteistä, joissa sekä sukkulaviestin 60 metriä että kierrosviestin matka miellytti. Juoksu oli myös Juuso Pelttarin suosikkilaji finaalipäivässä, ja hän nautti finaalimeiningistä myös muuten.

– Olen ehtinyt jutella ja pitää hauskaa, Juuso tuumii.

Oululainen Kastellin koulun 6C sijoittui toiseksi ja porilaisen Käppärän koulun 6C-luokka kolmanneksi.

Treenilenkit Tohloppijärven ympäri

Tesoman koulun 6A-luokan opettaja Markku Köykkä on kisakonkari, mutta voitto oli hänen porukalleen ensimmäinen. Tuore voittajaryhmä koostui pallolajien ja voimistelun harrastajista.

– Mahtava fiilis! Joka vuosi lukuvuoden aluksi olemme sopineet, että tavoitteemme on pärjätä toukokuussa Hese-kisoissa. Olemme alkaneet treenata säännöllisesti ja ympäri vuoden. Se on ollut meidän koko luokan tärkein asia. Tämä on ollut meidän luokan juttu, johon panostetaan, Köykkä sanoo.

Luokan yhteiseen valmistautumiseen kuului muun muassa joka perjantaina juostu neljän kilometrin lenkki Tohloppijärven ympäri.

– Joka ikinen perjantai. Kaikki juoksivat, kaikki sitoutuivat siihen ja halusivat juosta. Se oli hieno juttu. Sanoin, että tätä kun jaksamme, emme hyydy pitkässä viestissä. Tesoma on ennenkin ollut hyvissä asemissa ennen pitkää viestiä, mutta se on ollut huono laji. Nyt jaksoimme pitää kakkossijan, ja se riitti yhteispisteissä voittoon, Köykkä sanoo.

Miten tätä juhlitaan?

– Pojat ovat luvanneet vetää siilitukat. Minä myös poikani ylioppilasjuhlien jälkeen, Köykkä sanoo nauraen.

Joukkuekisa sopii koulumaailmaan

Sipoolainen Söderkulla skolan oli Hese-kisojen finaalissa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Joukkueenjohtajina toimineet Teresia ja Jan-Erik Holmkvist kertovat, että Sipoon vahvat yleisurheiluperinteet vaikuttavat osaltaan siihen, että kunnasta tulee vuosi vuoden jälkeen Hese-kisoissa menestyviä joukkueita.

– Yleisurheiluhan on normaalisti yksilölaji. Hese-kisat on siitä kiva ja positiivinen tapahtuma, että siinä kilpaillaan joukkueena. Se sopii erityisen hyvin koulumaailmaan ja opetussuunnitelmaan, Jan-Erik toteaa.

– Koko joukkue hyötyy siitä, että mukana on hyviä urheilijoita, ja samaan aikaan myös yksilöillä on mahdollisuus tehdä hyviä tuloksia.

– Kyllä tämä alkaa jo olla meille perinne, että keväällä lähdetään Tampereelle, Teresia hymyilee.

H-hetki liikuttaa 85 000 lasta

Hesburger ja Suomen urheiluliitto ovat tehneet yhteistyötä Hese-kisojen tiimoilta jo vuodesta 2004 alkaen. Liikkumaan kannustava H-hetki -ohjelma ja Hese-kisat liikuttavat vuosittain noin 85 000 lasta.

– Lapsilla on luontainen taipumus pysyä liikkeessä; juosta, hyppiä ja heittää. H-hetkessä tartutaan juuri noihin taitoihin kannustamalla monipuoliseen liikkumiseen. Toivomme, että Hese-kisojen kaltaisista tapahtumista jäävät hyvät muistot lisäävät osaltaan motivaatiota elinikäiseen liikkumiseen, sanoo Hesburgerin viestintäpäällikkö Heini Santos.

Tänä vuonna piirikisoissa mukana oli kaikkiaan 251 joukkuetta. SUL:in nuorisopäällikkö Piia Jäntti korostaa, että Hese-kisa ei ole pelkästään kilpailu, vaan se on tapahtuma, jossa yhteisöllisyys ja yhteinen tavoite tulevat esille.

– Uskon, että oman itsensä voittamisen ja joukkueeseen kuulumisen lisäksi kaikki ryhmätyötaidot ja tavoitteiden asettamiset kasvattavat lapsia vastuullisempaan tulevaisuuteen. Hese-kisa tukee koululiikunnan sisältöä, jolloin opeteltuja asioita voi tulla testaamaan piirikisoihin. Kisa kannustaa pitkäjänteiseen valmistautumiseen, joka tuottaa tulosta, kuten tämän vuoden voittajan kohdalla näkyi, Jäntti sanoo.