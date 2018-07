Teurastamo Jazz järjestetään kolmatta kertaa lauantaina 14.7.

Teurastamo Jazz vakiinnuttaa asemaansa Helsingin tapahtumakartalla, kun Teurastamon kesän suosikkeihin kuuluva ilmaistapahtuma valtaa ”Kalasataman olohuoneen” jo kolmatta kertaa.

Lauantaipäivän aloittaa lokerointiin taipumaton Sami Niemisen ja Juha Litmasen duo Nieminen & Litmanen, joka toivottaa yleisön tervetulleeksi Hammond-urkujen ja rumpusetin voimin. Rennon letkeästä boogie-tunnelmasta sukelletaan syvempiin vesiin, kun helmikuussa levyn Animal Image julkaisseet trumpetisti Verneri Pohjola ja rumpali Mika Kallio pääsevät improvisoinnin makuun.

Jazz-standardien äärelle päästään Il Mondo di Karrin johdolla. Italian ja Suomen väliä tiiviisti matkaava Karri Luhtala tuo mukanaan lavalle italialaisen laulajan Marilena Paradisin ja luvassa on jazz-musiikkia italialaiseen tyyliin amerikkalaista perinnettä unohtamatta.

Jotta tunnelma pysyy kepeänä läpi illan, ohjelman paraatipaikalla esiintyvät M.A. Numminen ja Pedro Hietanen. Hersyvän monipolvisten, jazzin syvintä olemusta ruotivien välispiikkien lisäksi duon antia ovat esimerkiksi hitit Helga-neiti ja Kumipallo.

Heidän jälkeensä tapahtuman huipentaa suomalais-senegalilainen Saïsba perkussionisti, laulaja ja tanssija Ismaila Sanen johdolla. Kansainvälisestä muusikkoryhmästä koostuva bändi seikkailee afrobeatin, rytmisen jazzin ja fuusion maailmassa ja päättää festivaalin aloittamalla yön tanssit!

Teurastamon alueen ravintolat ovat auki koko tapahtuman ajan ja lisäksi tarjontaa täydentämään saapuvat Umaijari-Sushi sekä syyrialaista kasvisruokaa tarjoileva Levant.

Tervetuloa nauttimaan aidosta jazz-tunnelmasta!

BRIEFLY IN ENGLISH

One of Teurastamo´s absolute favourites is Teurastamo Jazz! This urban one day Festival invites everybody to enjoy a broad selection of different perspectives into jazz music. The venue is outdoors in a free area for picnic. Our open grill is in use. Find Teurastamo near the Kalasatama Metro Station.

Teurastamo Jazz 2018

Teurastamo, Työpajankatu 2, Helsinki

Lauantaina 14.7. klo 15–22

vapaa pääsy, ikärajaton

FB event: https://www.facebook.com/events/221269145264949/

AIKATAULU

15.00 Nieminen & Litmanen

16.30 Verneri Pohjola & Mika Kallio

18.00 Il Mondo di Karri feat. Marilena Paradisi (ITA / FI)

19.30 M.A Numminen & Pedro Hietanen

21.00 Saïsba (SEN / FI)

Lisätiedot ja kuvat