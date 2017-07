Teurastamo Jazz kruunaa heinäkuun

18.7.2017 10:39 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Teurastamo Jazz – yksi Teurastamon kesän kohokohdista – valloittaa pihan lauantaina 22.7. klo 15–22. Koko perheen ilmaistapahtumassa pihalavan valtaa huikea esiintyjäkaarti, jota tähdittävät Jukka Perko & HERD, Heikki Sarmanto, Kalle Salonen Quartet sekä Linear John. Jazzpianisti Karri Luhtalan projekti Il Mondo Di Karri vierailee festareilla tuoden mukanaan kompin Roomasta ja nousevan napolilaislaulajan Laura Taglialatelan.

Saksofonisti Jukka Perko ja jazztrio HERD sukeltavat konsertissa legendaarisen Simon & Garfunkel -yhtyeen hunajaisten klassikoiden maailmaan. Illan aikana kuullaan amerikkalaisduon tutuksi tekemiä kappaleita kuten El Condor Pasa, Bridge Over Troubled Water ja Cecilia täysin tuorein ja rohkein sovituksin. Perko on versioinut näitä sävelmiä alunperin sinfoniaorkestereiden kanssa, mutta tulkinnat yhdessä vibrafonisti Panu Savolaisen HERD-kokoonpanon kanssa herättävät nämä suositut sävelmät eloon uudella tavalla Teurastamolla klo 19.30.

Linear Johnin hahmon takaa löytyy suomalainen pitkän linjan saksofonisti Markus Holkko, joka on aiemmin vaikuttanut mm. U-Street All Stars -yhtyeessä 2000-luvun alkupuolella, sekä myös funkimmissa yhteyksissä, muun muassa Groove Conventionissa sekä Eternal Erection -yhtyeen riveissä.

Holkon sooloprojektin Linear Johnin musiikissa jazz on vahvasti mukana, mutta siihen yhdistyy tyylillisesti pop, klassinen, proge, punk ja elektroninen musiikki sekä avantgardistisuus ja provokatiivisuus. Lauantaina on siis odotettavissa tiukkaa settiä, kun Linear John nousee Teurastamon pihalavalle päättämään illan klo 21.

ll Mondo Di Karri on jazzpianisti Karri Luhtalan jo kannuksensa ansainnut kiertuekonsepti, joka tuottaa Suomeen vaihtuvia kansainvälisiä jazzkokoonpanoja. Yleisimmin Luhtalan toisesta kotimaasta, Italiasta saapuvien kokoonpanojen yhteinen nimittäjä on itse konserteissa esiintyvä pianisti Luhtala, joka on muutaman viime vuoden aikana tuonut Suomeen useita kymmeniä erilaista kokoonpanoa ja toistasataa muusikkoa. Teurastamo 2017 -jazzeille Karri on kutsunut mukaan roomalaisen kompin ja napolilaisen nousevan jazztähden Laura Taglialatelan. Il Mondo di Karri pihalavalla klo 18.

Teurastamo Jazzin lauantaina klo 16 avaava Kalle Salonen tunnetaan intuitiivisena Hammond-nerona, joka työskentelee läheisessä yhteistyössä jopa Suomen kovimpien jazz-konkarien kanssa. Kallen Hammondin ympärille muodostuneen yhtyeen ensimmäinen albumi, instrumentaali Cat Slide (Texicalli Records) julkaistiin lokakuussa 2013 ja sai erinomaisia arvosteluja. Myös Radio Helsingin urkurina tunnettu funkista ja bluesista ammentava jazz-muusikko julkaisi toisen levynsä Barracuda Man vuonna 2016.

Teurastamo Jazzin tämän vuoden grand old man Heikki Sarmanto tunnetaan nerokkaana säveltäjänä, mutta myös improvisaation ja soolopianon taitajana. Silloin hän on samanaikaisesti lyömäsoittaja, basisti, säestäjä sekä solisti. Tänä keväänä Svart Recordsin toimesta julkaistu 22:n kappaleen Open Skies -albumi nostaa sävelmät yhä uusiin ulottuvuuksiin, sointu- ja improvisaatiomaailmoihin, joissa kuulija kokee ympäröivän avaruuden arvoitusten puhetta.

”Olen useissa otoissa ”piilottanut” melodiaa, tehnyt radikaaleja reharmonioita, laventanut muotorakenteita ja piipahtanut vapaatonaalisuuteenkin. Samanaikaisesti sisälläni on soinut rakastamani alkuperäinen melodia kappaleen punaisena lankana,” Sarmanto kertoo. Sarmannon ja flyygelin kohtaamista todistetaan Teurastamon pihalavalla lauantaina klo 17.30.

Tapahtumaa tukee Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Koko viikko täynnä tapahtumia

Teurastamon vilkas tapahtumaviikko käynnistyy jo torstaina 20.7. torstaimarketin ja teurasjamien merkeissä. Torstaina teemana on designmarket, jossa nähdään kotimaisia luovan alan tekijöiden luomuksia. Teurastamon aitaan tehtyä verkkograffitia jatketaan yhdessä työpajassa.

Designmarket on avoinna klo 17–21 (22), teurasjamit n. klo 18 ja 20.30 sekä verkkograffitityöpaja klo 17-19.

Perjantaina 21.7. klo 18–22 Svart Music järjestää yhdessä Teurastamon kanssa illan, jonka aikana Teurastamolla nähdään ysärisurinan ystäville tuttu slacker-yhtye Ghost World sekä Kallion oma post-punk -nelikko Rue Morgue. Illan levymusiikista vastaa DJ Teenage Ate.

Tervetuloa mukaan nauttimaan yhdessäolosta, hyvästä ruosta sekä tekemään löytöjä!

Tapahtumiin on vapaa pääsy. Tapahtumien aikana Teurastamon ravintolat pistävät parasta pöytään ja piha-alue on avoinna.

