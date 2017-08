Teurastamon pihan tunnelmallinen elokuu kutsuu

15.8.2017 10:28 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Elokuun pimenevinä, lämpiminä iltoina Teurastamon piha on parhaimmillaan. Pihalla maistellaan kauden parhaita herkkuja monipuolisen bändi- ja artistikirjon tahtiin. Taiteiden yö jatkuu Teurastamolla viikonlopun mittaisena Teurastamon Yöt -tapahtumana.

Satokausimarkkinat ja Kuorojen kierros 17. elokuuta

Torstaina 17. päivä elokuuta Teurastamon Satokausimarkkinoiden torilta voit ostaa mukaasi muun muassa satokauden tuoreita kasviksia, paikallisten tuottajien tuotteita ja nautiskella herkuista myös paikan päällä. Samana iltana pihalavan valloittaa Kuorojen kierros, joka vierailee Teurastamolla kuuden kuoron voimin. Esiintyvät kuorot ja tarkan aikataulun löydät Art Goes Kapakan verkkosivuilta

Teurastamon Yöt 24.–26. elokuuta

Taiteiden yö 24.8. muuttaa Teurastamon pihan ja sen monet sokkelot taiteen, musiikin, ruoan ja markkinahumun sulatusuuniksi. Tunnelmallisen pihan ohjelma laajenee perjantaina ja lauantaina Teurastamon Yöt -kokonaisuudeksi. Pihalavalle nousee monipuolinen bändi- ja artistikattaus. Tarjolla on muun muassa Stadin Juhlaorkesteri ja Saimaa Band sekä artisteja kuten Mira Luoti, Mariska, Tiiu Helinä, Faarao Pirttikangas & Kuhmalahden Nuubialaiset. Alueen ravintoloissa ja tiloissa nähdään Art Goes Kapakan -ohjelmaa.

Teurastamolla voit tehdä myös ostoksia, paikalle saapuu käsityöläisiä, levykauppiaita ja second hand -vaatteiden myyjiä. Voit myös itse tulla myymään tavaraa kirpputorin hengessä. Tulossa on monipuolista ohjelmaa koko perheelle, esimerkiksi lauantaina on pihadisko.

Teurastamon öiden ohjelma tarkentuu ja aikataulu julkaistaan lähempänä tapahtumaa muun muassa Teurastamo Helsinki Facebook-sivulla

Pihalla tapahtuu

Pienempiä keikkoja ja esiintymisiä Teurastamon pihalla ja ravintoloissa järjestetään aina tilaisuuden tullen. Seuraa tapahtumakalenteria www.teurastamo.comissa ja Teurastamo Helsinkiä Facebookissa. Työläisten ja lomalaisten iloksi Teurastamo tarjoaa elokuussa keskiviikkoisin afterwork terassiklubeja klo 16–21 säävarauksella. Myös perjantain pihakeikat jatkuvat elokuussa.

Keikkojen aikaan Teurastamon aurinkoiset terassit ja monipuoliset ravintolat palvelevat. Voit myös ottaa omat picnic-eväät mukaasi ja vaikka grillata ja nauttia elämästä riippukeinuissamme.