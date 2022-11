The Good Cartel lanseeraa ilmaisen Web3 -kurssin, joka varmistaa, ettei Suomi jää junasta verkkomaailman kehityksessä

Alan pioneeriyritykset juonivat kurssin kasaan vapaaehtoisvoimin

Kurssin luoja, The Good Cartel on joukko itsenäisiä markkinatoimijoita, jotka omalla osaamisellaan mahdollistavat laadukkaat kurssisisällöt.

- Suomella on mahtava tilaisuus olla globaalilla kentällä iso toimija, kun Internetin seuraavaa aaltoa rakennetaan. FOV Ventures haluaa tukea alaa, jotta mahdollisimman moni uusi osaaja ja yrittäjä saadaan mukaan tähän kovaa vauhtia liikkuvaan junaan, Petri Rajahalme, eurooppalaisen FOV Ventures -rahaston perustaja kommentoi.

Muita kurssin mahdollistajia ovat mm. Equilibrium, Kleoverse, Decentraland, Northcrypto sekä Dottir Asianajotoimisto. Näiden pioneerien lisäksi Web3-yhteisö kasvaa Suomessa nopeasti. The Good Cartel on listannut yrityksiä jo yli 100 ja nämä ovat julkisesti nähtävillä osoitteessa web3landscape.goodcartel.xyz

Web3 kasvaa nopeammin kuin Internet aikoinaan ja tarjoaa maagisia mahdollisuuksia

- Web3:n räjähdysmäiseen kasvuun on syynsä, kertoo Sointu Karjalainen, The Good Cartellin perustaja.

- Kun digitaalinen valta on nykyisellään harvojen käsissä, Web3 palauttaa omistajuuden käyttäjille. Kuvittele tilanne, jolloin Amazon ja Google syntyivät ja he olisivat antaneet jokaiselle käyttäjälle ilmaisia ​​osakkeita. Olisit rakastanut sitä ja kertonut siitä kaikille. Ja olisit pirun rikas. Sitä Web3 on. Ei ainoastaan exponentiaalisesti kasvava, vaan myös erittäin viettelevä, teroittaa Karjalainen.

Sointu Karjalaisen mukaan vastaavia taianomaisia aikoja tapahtuu kerran tai kaksi koko elämämme aikana.

- Yli 15 vuoden kokemuksellani startup-yrityksistä en ole koskaan nähnyt näin valtavaa innovaatiopotentiaalia. Haluamme kurssin myötä kutsua kaikki suomalaiset mukaan näihin maagisiin aikoihin, Karjalainen painottaa.

Tampereen kaupunki mukana tukemassa Web3 verkoston rakentamista

Tampereen kaupunki on vahva innovaatiokeskus, eikä Web3-aalto ole jäänyt huomaamatta. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston opiskelijat saavat opintopisteitä kurssin suorittamisesta Tampereen kaupungin tukemana. Kurssin avulla tuetaan myös alueellista innovaatioiden jatkumoa tärkeiden verkostojen avulla.



Kurssi lanseerataan ennakkoilmoittautumisille torstaina 17. marraskuuta Slush Tampere -tapahtumassa Maria 01:ssä klo 17-20. Avaussanat lausuu Tampereen kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Salmi. Kurssi käynnistyy tammikuun lopulla 2023.

Ilmoittautumislinkki Slush Tampere -tapahtumaan:

https://www.eventbrite.fi/e/startup-tampere-seudun-hubs-as-the-new-honeypots-investors-liput-444754441507

Web3 lyhyesti



Web3 on Internetin tulevaisuus, joka toimii lohkoketjujen, kryptovaluuttojen ja tekoälyn avulla. Web3 tuo paljon mahdollisuuksia niin yksilöille kuin yrityksille. Nousevat teknologiat muuttavat tapaamme käyttää Internetiä, omistaa datamme ja olla aktiivinen osallistuja yhteisöissä, jotka rakentavat seuraavan sukupolven hajautettuja palveluita.