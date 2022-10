The Hanging Garden -kukkasidontanäyttely Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa 13.–18.10.

30 vuotta vanha geopolymeeristä valmistettu suomalainen kattotiili on erinomaisen kestävä – Oulun yliopisto tutki kemialliset ominaisuudet 6.10.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Oulun yliopistossa on tehty yksityiskohtainen kemiallinen tutkimus 30 vuotta vanhasta Suomessa valmistetusta geopolymeerikattotiilestä. Tulokset osoittavat, että geopolymeerisideaine on kestänyt erinomaisesti pohjoisiakin sääolosuhteita. Aiemmin on tiedetty myös, että vastaavat materiaalit ovat kestäneet tuhansia vuosia Välimeren ilmastossa, sillä vanha roomalainen betoni muistuttaa geopolymeerejä.