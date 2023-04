The Helsinki Distilling Company avaa tislaamon Kolin uuden kylähotellin yhteyteen – artesaanijuomien perustana pohjoiskarjalaiset marjat

HDCO:n toimipiste Kolilla on paikallisiin raaka-aineisiin keskittyvä tislaamo. Yrityksen innovatiivisuudesta palkittu tislaamomestari Mikko Mykkänen odottaa jo innokkaana pannutislaimen asennusta ja sitä, että pääsee kokeilemaan, mitkä kansallispuiston ja laajemmin Pohjois-Karjalan luonnon antimista toimivat parhaiten Kolin nimikkotuotteissa.

"Pohjois-Karjalassa on vahva paikallinen pontikkakulttuuri, ja pontikassa ajatukseni ovatkin paikallisissa marjoissa. Olen luova kokeilija, ja Kolin projektissa on vahvasti mukana tuotekehityksen näkökulma. Uskon ensimmäisten tislausten tuovan vastauksen siihen, mikä marja on Koli-pontikan pohja ja mikä yhdistelmä toimii parhaiten Koli-ginissä", Pohjois-Karjalassa itsekin pienen palan lapsuuttaan asunut Mykkänen maalailee.

Juomia on määrä kypsyttää pohjoiskarjalaisesta puusta valmistetuissa tynnyreissä. Pohjois-Karjala saa myös oman viskinsä, joka brändätään Kolin nimellä.

Kolilla iloitaan paikallisten makujen esiintuomisesta

Break Sokos Hotel Koli Kylän hotellinjohtaja Pasi Ripatti on iloinen tislaamon tulosta ja paikallisia raaka-aineita kunnioittavista juomista.

"Lähijuoman uusi nousu näkyy kaikkialla, hyperpaikallisuus on juomakulttuurin megatrendejä maailmalla. Matkaillessa ihmiset haluavat nauttia juuri paikallisia juomatuotteita paikallisen ruoan ohella. Tiedämme, että The Helsinki Distilling Companyn kanssa juomiin tulee kansallispuiston omintakeinen maku ja tunnelma”, Pasi Ripatti toteaa.

”Kolin kaltainen ikoninen kohde tarvitsee vahvan ja laadukkaan tarjonnan palvellakseen yhä uusia asiakasryhmiä. Luonnon ohella ruoan ja juoman merkitys on suuri. Laajalla tarjoomalla palvelemme kaikkia Kolin kävijöitä”, Ripatti jatkaa.

Koli-juomia tarjolla useissa ravintoloissa



Tislaamon tuotekehityksen tuloksia pääsevät Kolin kävijät maistelemaan Break Sokos Hotel Koli Kylän ja maisemahotelli Break Sokos Hotel Kolin ravintoloissa. Hotelleja pyörittävä Pohjois-Karjalan Osuuskauppa haluaa tarjota luontoelämysten ohella vieraille muitakin houkutuksia.

Tislaamon tiloissa järjestetään ryhmille tastingejä.

Break Sokos Hotel Koli Kylän Ravintola Tervaskanto ja kahvilabaari Puronmutka avautuvat 23.6.2023

Break Sokos Hotel Kolin ravintolat uudistuvat kevään 2023 aikana. Vastaanottokerroksen uusi Café Latva tarjoilee muun muassa itse tehtyjä teesekoituksia ja paikallisia leipomuksia. Kylpyläkerroksen Kaski Barissa nautitaan tapaksia, cocktaileja, viinejä ja pienpanimo-oluita. Myös Grill it! Kolin sisustus uudistuu ja raikastuu.

Break Sokos Hotel Koli Kylä on Kolin kylän keskellä, kansallispuiston retkeilyreittien äärellä sijaitseva luonnonläheinen ja rento hotelli. Kylähotelli tarjoaa vierailleen hyvää oloa niin Kolin monimuotoisen luonnon ja aktiviteettien äärellä kuin hotellilla retkeilypäivän jälkeen. Uusi kylähotelli valmistuu kesäkuussa 2023. Hotellia operoi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Kylähotelli tuo uutta tarjontaa Ukko-Kolin huipulla sijaitsevan Break Sokos Hotel Kolin rinnalle.

https://www.sokoshotels.fi/fi/koli/sokos-hotel-koli-kyla