The Helsinki Distilling Company pullottaa pandemian hillitsemiseksi myös käsidesiä

Helsingin ainoa viinatislaamo, Sörnäisten Tukkutorilla sijaitseva The Helsinki Distilling Company, HDCO, aloitti Helsinki Käsidesin pullottamisen. Käsien desinfektioaineen jakelu alkaa paitsi valikoiduissa vähittäiskaupoissa ja apteekeissa, myös lääkintä-, ravintola- ja toimistotarviketukkujen kautta. Näin tuotetta pyritään saamaan yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisimmille toimialueille koronapandemiaa hillitsemään. Tislaamo arvioi valmistavansa muun, normaalin toimintansa ohessa noin 10 000 pulloa käsidesiä viikossa.

Päätös ryhtyä valmistamaan ja pullottamaan myös käsidesiä oli HDCO:lle helppo, sillä Helsingissä sataan vuoteen ensimmäiseltä ja ainoalta toimivalta tislaamolta löytyy kaikki tarvittava osaaminen ja kalusto. Helsinki Käsidesin tuotannon HDCO pystyi aloittamaan vasta saatuaan riittävästi käsidesin pakkaukseen sopivia muovipulloja.

”Jokaisen tulee yhteiskuntaa kohtaavassa kriisitilanteessa kantaa kortensa kekoon rahkeittensa mukaan ja vähintään oman osaamisensa kautta. Me koemme olevamme vahvimmillamme kehittäessämme ja valmistaessamme käsityönä alkoholijuomia. Pystymme osaamisemme avulla helposti ja turvallisesti jalostamaan alkoholista myös kriittisen tärkeään asemaan noussutta käsidesiä. Sopivien pakkausten lisäksi raaka-aineen, eli denaturoidun etanolin saatavuus on maailmanlaajuisen pandemian takia kortilla nyt kaikkialla. Onkin hienoa, että Suomessa käsidesiä valmistetaan nyt eri toimijoiden taholla pitkin maata. Näin pystytään palvelemaan mahdollisimman useita sen tarpeessa olevia kansalaisia”, kertoo The Helsinki Distilling Company Oy:n perustajaosakas, master blender Kai Kilpinen.

The Helsinki Distilling Company pystyy arvioittensa mukaan pullottamaan Helsinki Käsidesiä puolen litran pulloihin 5000 litraa viikossa. Tuotantolinjan avaaminen työllistää koko tislaamon henkilökunnan. Ennakkotilauksia tislaamo on vastaanottanut ennen tuotannon aloittamista jo yli 60 000 pullolle.

”Pyrimme käsidesin valmistamisen myötä tarjoamaan tislaamon henkilökunnalle töitä, sillä ravintolamyynnin sulkeuduttua myös meidän tavanomaisten tuotteidemme, käsityöginin ja -viskin, menekki laski merkittävästi. Olemme kaikki ylpeitä saadessamme tehdä yhdessä työtä ja tuotetta, joka on tärkeä lenkki vakavan kriisin sammuttamisessa. Koska käsidesi on välttämättömyystuote, joka selkeästi auttaa epidemian hillitsemisessä, emme haluaisi nähdä kenenkään myöskään rahastavan kriisin aiheuttamalla kysynnällä. Siksi vetoammekin jakelijoihin ja jälleenmyyjiin, että puolen litran pullon hinta pysyisi noin kymmenessä eurossa”, toivoo master blenderKilpinen.

Etanolipohjainen Helsinki Käsidesi on tehokas ja turvallinen käsihuuhde päivittäiseen hygieeniseen käsidesinfektioon. Sisältää ihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyserolia ja sopii kaikenikäisille, useitakin kertoja päivässä käytettäväksi. Koostumukseltaan helposti levittyvää sekä nopeasti kuivuvaa. Ei sisällä hajusteita tai väriaineita. Vältettävä aineen joutumista silmiin, rikkoutuneelle iholle ja limakalvoille.

Vaikuttavat aineet: Denaturoitu etanoli (>70 %) ja glyseriini.

Vuonna 2013 perustettu The Helsinki Distilling Company on ensimmäinen ja ainoa tislaamo Helsingissä sataan vuoteen. Se tunnetaan ennen kaikkea luovana ja tuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona, jonka kaikki tuotteet valmistetaan käsin Helsingin Kalasataman Teurastamolla sijaitsevalla tislaamolla. Yhtiön luovuudesta todistaa myös tislaajamestari Mikko Mykkäselle myönnetty Outstanding Innovation -palkinto Euroopan innovatiivisimpana tislaajana.