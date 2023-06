The Train Factory toivottaa ainutlaatuisen Whitepoint Digitalin tervetulleeksi

Train Factory toivottaa nyt ainutlaatuisen Whitepoint Digitalin elokuvakonseptin Tervetulleeksi.

Whitepointin elokuvateatteri tulee olemaan ainutlaatuinen kohde alan ammattilaisille ja elokuvakulttuurin harrastajille. Päivisin tila toimii elokuvien, mainosten- ja tv-sarjojen jälkituotantostudiona. Iltaisin ja viikonloppuisin referenssitason elokuvateatteri avaa ovensa yleisölle, järjestää elokuvanäytöksiä, kiinnostavia elokuvaan liittyviä tapahtumia ja paljon muuta.



Projektin vetäjä Jussi Myllyniemi sanoo: "Elokuva-alan ammattilaisina ymmärrämme poikkeuksellisen elokuvakokemuksen tuottamisen merkityksen. Elokuvat esitetään yleisöllemme juuri niin kuin elokuvantekijät ovat tarkoittaneet, tunnelmallisen teatterin esitystekniikka on huippuluokkaa. Tulemme näyttämään kotimaista ja kansainvälistä laatuelokuvaa sekä tekemään yhteistyötä eri festivaalien kanssa, erikoisnäytökset ja tekijätapaamiset ovat meillä keskiössä. Uskomme että konseptimme on houkutteleva myös kansainvälisille tuotannoille ja saamme laajennettua asiakaskuntaa entisestään"



Konseptiin kuuluu elokuvanäytösten lisäksi viihtyisä baari, tarjolla on laaja valikoima viinejä, pienpanimotuotteita sekä alkoholittomia vaihtoehtoja. Ruokalistan suhteen teatteri tulee tekemään yhteistyötä Train Factoryn ravintoloiden kanssa.

Toimitusjohtaja Cameron Sawyer toteaa: "The Train Factoryn omistajina tiedostamme Konepajan alueen kehittämisen tärkeyden ja tämän historiallisen rakennuksen mukanaan tuoman vastuun. Whitepoint Digitalin saaminen mukaan on erinomainen esimerkki omistautumisestamme paikalliselle yhteisölle. Tarjoamalla maailmanluokan jälkituotantotilat toivotamme kansainvälisen elokuvayhteisön tervetulleeksi Helsinkiin. Tästä tilasta tulee olohuone ja elokuvakulttuurin keskipiste alan ammattilaisille ja paikallisille elokuvakävijöille. Saamalla elokuvateatterin vuokralaistemme joukkoon Train Factory ottaa ison askeleen kohti Konepajan kulttuurikeskusta.



Rakennustyöt alkavat syksyllä 2023 ja tila avataan yleisölle alkuvuodesta 2024. Elokuvasaliin tulee noin 40 paikkaa. Pysyviä työpaikkoja syntyy noin 15. Vuokrattava tila on kooltaan noin 250m2 ja kesäisin asiakkaita palvelee myös 90m2 terassi.



Jussi Myllyniemi jatkaa: "Train Factorylla on kiehtova historia, tavoitteenamme on rakentaa viihtyisä ja inspiroiva tila paitsi paikallisille asukkaille myös vierailijoille ympäri maailmaa, pyrimme luomaan ripauksen New Yorkin ja Brooklynin henkeä ja tunnelmaa Helsinkiin.

https://www.whitepointdigital.fi