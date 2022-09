The Valkyriansilta vihdoin uutta musiikkia – Mr. Train -single ja video julki tänään, Monsterpiece-albumi ilmestyy lokakuun lopulla

Tuomari Nurmion ja Knucklebone Oscarin uusi albumi Believe It Or Not on suomalaisten sielunveljien tribuutti vanhan liiton gospelille 2.9.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tuomari Nurmion ja Knucklebone Oscarin odotettu soul-gospel-levy Believe It Or Not (Stupido Records) on julkaistu tänään CD- ja vinyyliformaateissa sekä suoratoistopalveluissa. Albumi sisältää 11 rakkaudella valittua sävellystä Tuomari Nurmion ja Knucklebone Oscarin rouheina tulkintoina. Mukana tekijöinä ovat traditionaalisten biisien lisäksi muun muassa Link Wray, Ray Charles, J.W. Johnson sekä Tom Waits. Levyllä kuullaan myös yksi Tuomari Nurmion alias Judge Bonen ja yksi Knucklebone Oscarin kirjoittama originaali.