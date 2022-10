The Valkyriansin tänään julkaistava Monsterpiece-albumi juhlistaa bändin 20 vuotta kotimaisen musakartan värikkäänä kulmapalana

Monsterpiece-levyltä on ennakkoon kuultu kaksi sinkkua, kauhuestetiikalla ja -tematiikalla leikittelevä instrumentaali The Monster, joka julkaistiin maaliskuussa 2021 keskellä pandemiaa, ja Mr. Train, joka pääsi kuulijoiden korviin kolmisen viikkoa sitten, sympaattisen junavideon saattelemana.

Monsterpiece yllättää sekä tuttuudellaan ja tuoreudellaan – The Valkyrians pysyttelee edelleen aikoinaan valitsemallaan tiellä, ja aivan kaitahan se ei edelleenkään ole, eikä mutkaton. Albumi on yhdistelmä Jamaikan perinteeseen nojaavia rytmejä ja kokeilevaakin musiikillista matkailua – kuitenkin The Valkyriansin ikiomalla, jäljittelemättömällä otteella. Bändillä on taito tehdä ajattomalta kuulostavaa, täysin uutta musiikkia, ja toteuttaa hittibiisinsä sellaisella tunnistettavalla pieteetillä, että joskus voisi luulla yhtyeen coveroivan itseään.

Keulahahmo, laulaja Angster kertoo Monsterpiecen biisien lähtökohdista ja tunnelmista seuraavaa:

– Levyn avaus Hey Rudy Hey on early reggae -kappale vuoden 1969 hengessä. Siinä seikkailee legendaarinen rudeboy nimeltä Rudy, tällä kertaa rakkauden lähettiläänä. Uusin single Mr. Train oli viimeisiä kitaristi Gladiatorin kanssa sävellettyjä kappaleita. Mukaan fiittaamaan saatiin Mister H brittiläisestä The Downsetters -yhtyeestä. Melkein jokaisella ska-bändillä on junabiisi, tämä on The Valkyriansin näkemys asiasta! Ska-rytmiin sävelletty anthem Family on se tanssi, mikä ska-perhettä ympäri maailman yhdistää. Cayoodle taas on neworleanshenkinen, funkahtava roots-pläjäys. Windy Day, kaihoisa kappale ajasta ja ystävyydestä lähettää viestiä kosmiseen ulottuvuuteen, jos eräs ystävämme sattuu olemaan kuulolla. Soul-kappale Make a Wishin laulusovituksiin saatiin apua itse The Soulmasterilta, eli Sami Saarelta. Monster, ensimmäinen single-videolohkaisu levyltä on kauhuinstrumentaali surffihengessä. Triphop-latinobiisi Why Don’t You Love Me on puolestaan levyn syvällisin taideteos. Billy tehtiin rakkaan ystävän Billy Niemisen muistoksi (Garbagemen & Voimaryhmä), biisissä otetaan myös kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Careless Whistler on nimensä mukaan huoleton viheltelyreggae, villin lännen hengessä tietenkin, ja sitä seuraava Everybody Knows Your Name perinteisistä perinteisin ska-kappale, mikä joka levyllä pitää olla. Levyn päättää latinovaikutteinen, kohtalokas Beautiful Day. Siinä puhutaan kielillä.

Monsterpiece-levyn on tuottanut basistilegenda Jukka Kiviniemi ja miksannut rytmivelho ja -visionääri Janne Haavisto. Yhtyeeseen on liittynyt kitaristi Gladiatorin poismenon jälkeen kaksi kitaristia, Skenga ja Mr. Wasp.

The Valkyrians suuntaa pian suuren fanikuntansa iloksi levynjulkistuskeikoille Saksaan, jossa se hiljattain soitti myös 101. keikkansa. Monsterpiece-albumin Suomen levynjulkkareita ja bändin 20-vuotista taivalta juhlitaan Ääniwallissa 11. marraskuuta.

The Valkyrians:

Angster - laulu, John Building - basso, Junior - rummut, Mr. Moonhead - koskettimet, Skenga - kitara, Mr. Wasp - kitara, Janne Haavisto - perkussiot

The Valkyrians -levynjulkistus- ja 20-vuotisjuhla Helsingin Ääniwallissa 11.11.2022

