The World Circular Economy Forum 2018 vauhdittaa kiertotaloutta Aasiassa

Suomi ja Japani edistävät kiertotalouden etenemistä Aasiassa, kun maailman parhaaksi julkisen sektorin kiertotalouden organisaatioksi valittu Sitra sekä Japanin ympäristöministeriö järjestävät World Circular Economy Forumin (WCEF) 22.-24. lokakuuta 2018 Yokohamassa, Japanissa. WCEF tuo yhteen kiertotalouden vaikuttajat ja esittelee maailman parhaita kiertotalousratkaisuja.

Kiertotalouden vuosittainen huipputapahtuma The World Circular Economy Forum tuo esiin maailman parhaita kiertotalousratkaisuja, yhdistää kiertotalouden parissa työskentelevät yritykset, asiantuntijat sekä päättäjät ja vauhdittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kiertotalouden keinoin. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Euroopan komissio, YK:n ympäristöohjelma UN Environment sekä Ellen MacArthur Foundation. Kyseessä on järjestyksessään toinen WCEF-tapahtuma ja ensimmäinen Euroopan ulkopuolella järjestettävä WCEF, joka vauhdittaa entisestään Euroopan ja Aasian välistä kiertotalousyhteistyötä.

”Japani on Suomelle luonnollinen yhteystyökumppani edistettäessä kiertotaloutta globaalissa viitekehyksessä. Kummatkin maat ovat kehittäneet kiertotalousratkaisuja, jotka ovat kansainvälisesti skaalattavia. Kiertotalouden avulla voimme siirtyä raaka-aineiden ja resurssien kierrättämiseen, mutta muutoksen takaamiseksi tarvitsemme vahvaa kansainvälistä yhteistyötä ja yhteistä tahtotilaa”, sanoo Sitrassa Hiilineutraali kiertotalous -teemaa johtava Mari Pantsar.

Euroopan unionilla on keskeinen asema maailmanlaajuisen kiertotalouden edistäjänä ja Sitran The World Circular Economy Forum toimii kansainvälisenä sillanrakentajana Euroopan ja Aasian välillä tukemalla kolmannen sektorin sekä julkisen että yksityisen sektorin välisiä yhteistyömuotoja.

”Kiertotalouden läpilyönti Aasiassa on äärimmäisen tärkeää, sillä merkittävä osa globaalista tuotannosta ja kulutuksesta tapahtuu Aasiassa, jolloin kestävämmän talouden ajatusmallin toteutuminen siellä on kriittistä planeettamme tulevaisuuden kannalta”, Pantsar lisää.

Yokohamassa järjestettävän foorumin teemat pohjustavat lisäksi vuotta 2019, jolloin Suomi toimii EU-puheenjohtajamaana sekä Japani maailman suurimpien talouksien muodostaman G20-ryhmän puheenjohtajana järjestäen ryhmän huippukokouksen Japanissa.

WCEF2018 kurkottaa vuoteen 2050

Vuoden 2018 World Circular Economy Forum ottaa kantaa missä kiertotalouden tulisi olla vuoteen 2050 mennessä sekä kansainvälisen yhteistyön merkitykseen kiertotaloudessa. Foorumi pureutuu myös kiertotalouden taloudellisiin hyötyihin, yritysten osuuteen sen edistäjinä, kiertotalousratkaisuihin kaupungeissa, liikkumisen uusiin ratkaisuihin sekä muovijätteen vähentämiseen. WCEF tuo myös esiin Japanin tarinan, kuinka se on noussut yhdeksi maailman johtavista kiertotalousmaista.

”Japani on kehittänyt omaa kiertotaloustrategiaansa jo yli 20 vuoden vuoden ajan ja on pian julkaisemassa neljännen version kyseisestä strategiasta. The World Circular Economy Forumissa tuomme esiin uuden ja päivitetyn strategiamme kansainväliselle yleisölle”, sanoo Masayoshi Kurisu Japanin ympäristöministeriöstä.

WCEF2018:ssa esittäytyvät maailman parhaat kiertotalouden asiantuntijat. Mukana ovat muun muassa Japanin ympäristöministeri Masaharu Nakagawa, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, Brasilian entinen ympäristöministeri Izabella Teixeira, Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman tukeman Kansainvälisen luonnonvarapaneelin varapuheenjohtaja Janez Potočnik ja Ishizaka Sangyon toimitusjohtaja Noriko Ishizaka.

Maailman ensimmäinen World Circular Economy Forum järjestettiin Helsingissä heinäkuussa 2017. Tapahtuma toi yhteen yli 1 600 kiertotalouden asiantuntijaa, päättäjää ja liike-elämän edustajaa melkein sadasta eri maasta.

Kiertotalous ja World Circular Economy Forum

Kiertotalous on uusi talouden paradigma, joka tähtää talouskasvuun vähemmillä luonnonvaroilla uudenlaisten liiketoimintamallien avulla. Kiertotalouden on arvioitu luovan globaalisti jopa 4,5 biljoonan yhdysvaltain dollarin lisäarvon vuoteen 2030 mennessä. Sitra on arvioinut kiertotalouden luovan jopa 2,5 miljardin euron vuosittaisen lisäarvon vuoteen 2030 mennessä pelkästään viidellä tarkastellulla alalla.

Kiertotalouden myötä uusia työpaikkoja voisi syntyä Suomeen jopa 75 000, etenkin kiertotalouspalveluiden parissa esimerkiksi tavaroiden vuokraamisessa ja käytettyjen tavaroiden korjaamisessa.

Sitra järjestää WCEF2018 -tapahtuman yhteistyössä Japanin ympäristöministeriön kanssa lokakuussa 2018. Kesäkuussa 2019 WCEF järjestetään jälleen Helsingissä.

WCEF2018:ssa esillä ovat maailman parhaita kiertotalouden ratkaisuja, joissa liiketoiminta ja ympäristö kulkevat käsi kädessä ja jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista.

Tulevaisuustalo Sitra valittiin tammikuussa 2018 maailman johtavaksi julkisen sektorin kiertotaloustoimijaksi The Circulars Awards -kilpailussa Maailman talousfoorumin yhteydessä Davosissa, Sveitsissä.

Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä verkossa osoitteessa: www.wcef2018.com

Median akkreditointi avautuu syyskuussa osoitteessa: https://www.sitra.fi/en/articles/media/

Kuvia toimituskäyttöön edellisvuoden tapahtumasta: https://www.flickr.com/photos/140833168@N04/albums/72157666403296338

Lue lisää verkossa www.wcef2018.com ja ota osaa keskusteluun sosiaalisessa mediassa Instagramissa, Twitterissä sekä Facebookissa @SitraFund käyttämällä tunnistetta #WCEF2018.