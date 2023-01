ThinkBook Plus uudistaa kääntyvän näytön kiertosaranalla

Lenovo julkisti CES® 2023 -tapahtumassa ThinkBook Plus -sarjan uuden mallin, jossa on kaksipuolinen näyttö: OLED-paneeli toisella ja värikäs e-Ink-näyttö toisella puolella. Lenovo esitteli myös uusimman, suorituskykyisen ThinkBook 16p Gen 4 -kannettavan 13. sukupolven Intell® Core™ -suorittimilla ja jopa NVIDIA GeForce® Next Gen -näytönohjaimella. Koneessa on Lenovo Magic Bay -lisävarustemoduuli, joka sisältää esimerkiksi magneettisen nappiliittimen. Sen ansiosta koneeseen saa liitettyä helposti Lenovo Magic Bay 4K Webcamin, Lenovo Magic Bay LTE:n tai Lenovo Magic Bay Light -lisävarusteet.

Lisäksi Lenovo esitteli ThinkBook 13x Gen 2 Wireless Dockin, eli kaapelittoman telakointi- ja latausratkaisun. Lenovo julkisti myös uusimman Tiny-pöytäkonemalliston. ThinkCentre neo 50q on suunniteltu erityisesti pk-yritysasiakkaille.

"ThinkBook on nopeasti vakiinnuttanut asemansa huippuluokan kannettavien tietokoneiden tuotemerkkinä, jolla on kattava valikoima nykyaikaisten yrityskäyttäjien tarpeisiin", sanoo Eric Yu, Lenovon Intelligent Devices Groupin SMB- ja Commercial Product Centerin varajohtaja. "Nämä uusimmat ThinkBook-kannettavat yhdessä Magic Bay -lisävarusteiden kanssa osoittavat entisestään teknologiainnovaatiot ja käyttäjäkokemukset."

ThinkBook Plus Twist: hybridityön uudet tuulet

Vuodesta 2020 lähtien ThinkBook Plus -koneet on tunnettu innovatiivisina pk-yritysten laitteina, esimerkiksi ThinkBook Plus Gen 2 e-Ink-näytöllä ja Gen 3, jossa on näppäimistön vieressä oleva 8-tuumainen näyttö. Lenovolla on muutenkin pitkä historia mielenkiintoisista muototekijöistä. Vuonna 2005 esiteltiin ThinkPad™ X41 -tabletti ja ThinkPad Twist vuonna 2012. Uusi ThinkBook Plus Twist esittelee kaksoisnäytön, joka tuo aivan uudenlaista monipuolisuutta. ThinkBook Plus Gen 2:n keskeiset ominaisuudet on säilytetty, mutta Lenovon suunnittelu- ja insinööritiimit kuuntelivat asiakaspalautetta ja käyttäjien näkemyksiä parantaakseen ThinkBook Plus Twistiä entisestään. Siinä on:

Uusimmat 13. sukupolven Intel Core -prosessorit

Kapeareunainen 13,3-tuumainen 2,8K OLED-näyttö, jossa on kosketuslasi ja kierresarana

Etuvalaistu värikäs 12-tuumainen e-Ink-näyttö yläkannessa, jossa on parannettu 12 Hz:n virkistystaajuus ja kosketuslasi.

Intel Wi-Fi 6E 1 parantaa langattomien yhteyksien suorituskykyä ja vakautta tuetuissa verkoissa.

parantaa langattomien yhteyksien suorituskykyä ja vakautta tuetuissa verkoissa. Kynätuki OLED- ja e-Ink-näytöissä ja jopa 18 kuukauden akunkesto

ThinkBook Plus Twist voidaan asettaa simpukka- tai tablettimuotoon, ja molemmissa voidaan asettaa ensisijaiseksi joko OLED-näyttö tai värikäs e-Ink-näyttö ainutlaatuisen kiertosaranan ansiosta.

Liikematkustajat arvostavat e-Ink-näyttöä, jota voi käyttää joko kannettavan tietokoneen kirjoitustilassa tai tabletin "e-paperi"-tilassa, jolloin he voivat helposti laatia, muokata ja oikolukea asiakirjoja näppäimistön tai kynän avulla. E-Ink-näyttö vähentää silmien rasitusta pidempien käyttöjaksojen aikana, ja se kuluttaa vähemmän virtaa, mikä tarkoittaa pidempiä käyttöjaksoja ilman latausta. Monimutkaisemmissa töissä voi siirtyä OLED-taulutietokonetilaan ja työskennellä kynän avulla eloisalla 400-nittisellä 2.8K-näytöllä.

Käyttäjät voivat myös tarkastella ja muokata kalenterimerkintöjä ja sähköposteja e-Ink-näytöllä ja vaihtaa sitten helposti OLED-näyttötilaan osallistuakseen etäpalaveriin FHD-kameran ja erinomaisen äänen avulla. Kaksoismikrofonit tarjoavat älykkään melunvaimennuksen ympäröivän taustamelun vähentämiseksi. OLED-tilassa käyttäjät voivat hyödyntää 13. sukupolven Intel Core -suoritinta ja Windows 11:tä tuottavuuden maksimoimiseksi. Päivän päätteeksi voi siirtyä e-Ink -näyttötilaan ja lukea muutaman luvun lempikirjasta.

ThinkBook 16p Gen 4 sekä ainutlaatuinen Lenovo Magic Bay

ThinkBook 16p Gen 4 ja valinnaiset Lenovo Magic Bay -lisävarusteet tarjoavat tehoa ja tuottavuutta. Uusin 13. sukupolven Intel Core H-sarjan prosessori, valinnaiset erilliset grafiikkasuorittimet NVIDIA GeForce® Next-Gen Laptop GPU:hun asti, näyttövaihtoehdot jopa 165hz 3.2K 16-tuumaiseen näyttöön Dolby Vision® -tuella, DDR5-muisti ja kahden SSD-levyn tuki jopa 2 teratavun tallennustilalla2tekevät tästä tähän asti tehokkaimmasta ThinkBookista ihanteellisen raskaaseen työntekoon, kuvan- ja videonmuokkaukseen sekä pelaamiseen.

80 Whr:n akku, jossa on pikalatausominaisuus, takaa korkean akun käyttöiän ja lyhentää aikaa, jolloin kone on kytkettynä verkkovirtaan. Aiempaa suurempi lasinen kosketuslevy on suunniteltu käytön sujuvuuden näkökulmasta, ja etätyötarpeet täyttyvät FHD-kameralla ja neljällä Harman Kardon -kaiuttimella, jotka tuottavat upean äänen, olipa kyse sitten työpalaverista tai pelaamisesta. Kaksi melua vaimentavaa mikrofonia on suunniteltu vähentämään ympäristön melua.

Ainutlaatuinen ominaisuus on näytön yläosassa oleva magneettinen pogo pin -liitin. Se on suunniteltu sopimaan Lenovo Magic Bay -lisävarusteisiin. Lisävarusteet voidaan valita tiettyihin ThinkBook 16p Gen 4 -konfiguraatioihin, ja ne tekevät ThinkBookista esimerkiksi kotistudion tai tarjoavat lisäetuna 4g LTE3 -yhteyden työhön.

Lenovo View -ohjelmiston avulla integroitu FHD-kamera voi toimia yhdessä irrotettavan Lenovo Magic Bay 4K -verkkokameran kanssa ja yhdistää molemmat yhdeksi. Tämä tarjoaa muun muassa automaattisen kasvojenseurannan ja valkotaulun tunnistuksen, jossa ohjelmisto voi pyyhkiä kaiken valkotaululla olevan kirjoituksen ja piirrokset peittävän, jolloin saadaan laadukasta kuvaa.

Kolme uutta Lenovo Magic Bay -lisävarustetta ovat helppokäyttöisiä, sillä niiden pogo pin -liitäntä tarjoaa yksinkertaisen laajennettavuuden ilman ylimääräisiä kaapeleita, dongleja tai virtalähteitä.

Lenovo Magic Bay 4K Webcam on suunniteltu etäkokouksiin ja korkean resoluution suoratoistoon. Siinä on automaattinen tarkennus ja rajaus valittavissa olevalla näkökentällä, automaattinen ympäristön valon säätö ja jopa 4K:n enimmäistarkkuus 30 kuvaa sekunnissa. Lisäturvallisuutta varten kamerassa on integroitu elektroninen yksityisyyssuljin. 270 asteen sarana mahdollistaa kameran kääntämisen eri kulmiin, mikä antaa käyttäjille lisää joustavuutta. He voivat joko kuvata itseään etukuvaustilassa tai kääntää sen maailmalle suunnattuun tilaan tuotteiden esittelyä tai muiden osallistujien tai paikkojen kuvaamista varten.

Lenovo Magic Bay Light on suunniteltu ratkaisemaan yksi videoneuvottelujen tai suoratoiston yleisimmistä haasteista: huono valaistuksen. Lenovo Magic Bay Light voi tuottaa jopa 200 luksin säädettävän kirkkauden minimaalisella virrankulutuksella. Se voidaan helposti liittää ThinkBook 16p Gen 4:een, ja se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun sisäänrakennettu kamera aktivoidaan, mikä tarkoittaa, että laadukkaiden videoiden tekeminen ovat mahdollisia lähes missä tahansa.

Yhteydet ovat kuitenkin usein haasteellisia joko syrjäisempien sijaintien tai suojaamattomien julkisten Wi-Fi-yhteyspisteiden vuoksi. Lenovo Magic Bay LTE on suunniteltu vastaamaan moniin näistä yhteyshaasteista. Lenovo Magic Bay LTE tarjoaa 4G LTE3 -nopeuksia suurempaa joustavuutta liikkeellä ollessa, ja siinä on LED-ilmaisin yhteyden tilan merkiksi sekä USB Type-C -portti, jotta sen voi liittää helposti muihin laitteisiin.

Langattomuus on telakoinnin tulevaisuus

Lisäksi Lenovo esittelee ensimmäisen täysimittaisen langattoman latausratkaisun ThinkBook 13x Gen 2:lle. Vuonna 2022 CES:ssä julkistettu ThinkBook 13x Gen 2 sisälsi valinnaisen lisävarusteen, joka tarjosi 65 W:n langattoman kannettavan tietokoneen ja muiden mobiililaitteiden latauksen. Vuonna 2023 Lenovolla on uusi ja täysin langaton telakointiratkaisu, ThinkBook Wireless Dock for ThinkBook 13x Gen 2. Se hyödyntää Wi-Fi 61:tä, Power-by-Contactia ja universaalia langatonta latausta, joka säästää johtosotkuilta. ThinkBook Wireless Dock on kehittynyt "plug and playstä” yksinkertaisempaan "put and play" -periaatteeseen.

Power-by-Contact -tekniikassa virta siirretään käyttämällä johtavia elektrodeja, jotka on kytketty vastaanottavaan piiriin ja vastaanottimen akkuun. Langaton latausalusta tuottaa jopa 10 W:n tehon universaalia langatonta latausta tukeville älylaitteille ja lisävarusteille, jotka on sijoitettu telakan omaan langattomaan lokeroon.

Käyttäjäkokemus yksinkertaistuu huomattavasti, kun kannettava tietokone asetetaan latausalustalle ja yhteystiedot haetaan automaattisesti langattomasta telakasta Wi-Fi-yhteyden kautta. Lisäksi kun kannettava tietokone poistetaan, yhteys katkeaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua, mikä estää jäljelle jäävän datayhteyden, joka voisi olla mahdollinen turvallisuusriski.

Wi-Fi 61:n korkean suorituskyvyn ansiosta langaton telakointi mahdollistaa myös sen, että käyttäjät voivat nauttia matalan viiveen kaksoisnäyttökokemuksesta jopa 4K-tarkkuudella 60 Hz:n resoluutiolla sekä korkeista tiedonsiirtonopeuksista. Langattomassa telakassa on kolme USB-A-porttia, yksi USB-C-portti ja Lenovon slim-tip-liitin.

Langaton telakka toimitetaan yksinoikeudella tiettyjen vuoden 2023 ThinkBook 13x Gen 24 -mallien mukana.

Tuottavuutta moderneihin työtiloihin – ThinkCentre neo 50q Gen 4

ThinkCentre neo 50q Gen 4 on Lenovon uuden ThinkCentre neo -työpöytäkoneperheen uutuuksista, jotka asettavat etusijalle yritysten keskeiset huolenaiheet – tuottavuuden, etätyömahdollisuudet ja ympäristöystävällisyyden. ThinkCentre neo 50q Gen 4 on moderni versio klassisesta ThinkCentre Tiny -työpöytätietokoneesta ja tarjoaa suorituskykyä uusimmalla 13. sukupolven Intel Core -suorittimella, joka on pakattu pieneen, tilaa säästävään yhden litran runkoon, jossa on etupuolelle integroitu tuuletusjärjestelmä.

Jopa yhden teratavun SSD-tallennustilan2 ja yhden teratavun kiintolevytallennustilan2 sekä jopa 32 gigatavun DDR4-muistin ansiosta työpäivä sujuu sujuvammin sovellusten käynnistämisen ja käsittelyn ansiosta. Tämä yhdistettynä Wi-Fi 6 -yhteyteen1 ja runsaisiin porttivaihtoehtoihin, mukaan lukien mukautettava BTB-portti, tekee tuottavuuden säilyttämisestä helppoa myös eri laitteilla.

Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 on saatavana joko Windows 11- tai IGEL-käyttöjärjestelmällä esiasennettuna. IGEL-käyttöjärjestelmällä varustetut validoidaan IGEL Ready Advanced -tasoisiksi, mikä tarkoittaa, että IGEL testaa ja validoi ne jatkuvasti käyttöjärjestelmän uusimmilla versioilla, mikä auttaa yrityksiä yksinkertaistamaan ja turvaamaan pilvipohjaisten työtilojen käyttöönottoa ja tukemaan samalla immersiivistä ja tuottavaa käyttökokemusta nykypäivän moderneissa työympäristöissä.

Lisäksi ThinkCentre neo 50q Gen 4 tarjoaa parannetun tietoturvatason Lenovo ThinkShieldin avulla, joten yrityksen laitteisto, ohjelmisto, verkko ja sijainti ovat turvassa. Ympäristötietoisesti valmistettu runko on 85-prosenttisesti kulutuksen jälkeisestä kierrätysmateriaalista (PCC). Koneen pakkaus on valmistettu merestä siivotusta (OBD) muovista ja maalittomista raaka-aineista.

ThinkBook- ja ThinkCentre-laitteisiin voidaan lisätä myös Lenovon CO2 Offset Service -palvelu, joka kompensoi tuotteen keskimääräisen elinkaaren aikana syntyvät hiilipäästöt. Tämä toimii helppona ja läpinäkyvänä tapana tukea YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen hankkeita.

Hinnat ja saatavuus:

ThinkBook Plus Twist tulee kauppoihin kesäkuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1699 €.

tulee kauppoihin kesäkuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1699 €. ThinkBook 16p Gen 4 on niin ikään myynnissä kesäkuussa 2023 ja sen lähtöhinta on 1399 €.

on niin ikään myynnissä kesäkuussa 2023 ja sen lähtöhinta on 1399 €. Lenovo Magic Bay -lisävarusteet ovat saatavilla yksinomaan ThinkBook 16p Gen 4 -tietokoneen kanssa. Pakettihintavaihtoehdot selviävät paikalliselta Lenovo-toimijalta.

-lisävarusteet ovat saatavilla yksinomaan ThinkBook 16p Gen 4 -tietokoneen kanssa. Pakettihintavaihtoehdot selviävät paikalliselta Lenovo-toimijalta. ThinkBook Wireless Dock for ThinkBook 13x Gen 2 on saatavilla pakettivaihtoehtona valikoiduissa maissa.

on saatavilla pakettivaihtoehtona valikoiduissa maissa. ThinkCentre neo 50q Gen 4 Windows 11 -käyttöjärjestelmällä tulee saatavilla vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Sen lähtöhinta on noin 300 euroa ilman alv:tä. IGEL OS -hinnoittelun ja saatavuuden osalta kannattaa olla yhteydessä paikallisiin Lenovon myyntiedustajiin.





Kuvia ja tuotetietoja löydät Lenovon CES 2023 -materiaalipankista: https://news.lenovo.com/press-kits/ces-2023/



Tuotekuvia median käyttöön täällä

