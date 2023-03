THL arvioi: Koronarokotusten tehosteannoskierrokselle ei ole tarvetta keväällä – rokotusten tuoma suoja vakavaa tautia vastaan on väestössä hyvä

Perusturvan ostovoima on kasvanut hallituskauden aikana korkeasta inflaatiosta huolimatta 28.2.2023 02:00:00 EET | Tiedote

Perusturvan saajien tulotaso on kasvanut suhteessa yleiseen hinta- ja ansiotasoon hallituskauden 2019–2023 aikana, toteaa perusturvan riittävyyttä arvioinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtama asiantuntijatyöryhmä. Perusturvan saajiksi lasketaan työmarkkinatuen, peruspäivärahan, takuueläkkeen sekä vähimmäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahojen sekä leskeneläkkeen saajat. Hallitus toteutti etuuksien lakisääteiset indeksitarkistukset sekä korotti perusturvan tasoa vuonna 2020 ja lapsien osalta väliaikaisesti myös vuonna 2023. Raportin mukaan hintojen nousu kasvattanee myös monien kotitalouksien asumistukien tasoa vuonna 2023, koska vuokrataso on kasvanut maltillisesti, mutta asumistukien kattovuokria on nostettu yleisen hintatason kehityksen mukaisesti. Kaikki perusturvan saajat eivät kuitenkaan ole hyötyneet sen parantuneesta tasosta. ”Iso osa perusturvan saajista on oikeutettu myös toimeentulotukeen, ja perusturvan korotukset pienentävät saadun toimeentulotuen mää