THL ei toteuta ikääntyneiden influenssarokotetutkimusta tänä syksynä koronan takia

Ikääntyneiden influenssarokotetutkimusta eli FinFluHD-rokotetutkimusta ei toteuteta syksyllä 2020 koronaepidemian vuoksi. Tutkimus jatkuu seuraavalla influenssakaudella syksyllä 2021.

”Koronaepidemia ja sen rajoitustoimenpiteet vaikuttavat myös influenssan esiintymiseen, mikä tekee rokotteen vaikutusten arvioinnista epävarmaa tänä vuonna. Koronaepidemia on aiheuttanut myös huomattavan työtaakan terveyskeskusten henkilöstölle, joiden panosta tutkimuksen toteuttamiseen tarvittaisiin”, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Arto Palmu.

Aiemmin tutkimuksessa mukana olleet voivat tänä syksynä hakea tavallisen influenssarokotteen oman paikkakunnan ohjeiden mukaisesti. Influenssarokotetta suositellaan kaikille 65 vuotta täyttäneille.

Korkea-annoksisen influenssarokotteen tehoa on tutkittu jo kymmenillä tuhansilla

FinFluHD-tutkimuksessa arvioidaan uuden tutkimusvalmisteen, 4-valenttisen korkea-annoksisen influenssarokotteen tehokkuutta ikääntyneillä. Tavoitteena on selvittää, suojaako tämä rokote influenssan jälkitauteina esiintyviltä vakavilta verenkierto- ja hengitystiesairauksilta paremmin kuin tällä hetkellä käytössä oleva rokote.

Tutkimuksessa korkea-annoksisen influenssarokotteen tehoa verrataan tavanomaisen annoksen sisältävään rokotteeseen. Vertailurokote on sama valmiste kuin kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävä influenssarokote.

Tutkimus alkoi vuonna 2019, ja se jatkuu influenssakaudella 2021–2022, jolloin tavoitteena on saada taas mukaan kymmeniätuhansia tutkittavia. Vuosi sitten tutkimukseen osallistui peräti 33 000 tutkittavaa.

”Oli todella hienoa, että tutkimukseen saatiin niin paljon osallistujia todella nopeasti. Toivomme, että vuoden päästä osallistujia löytyy vähintään yhtä paljon vaikka tämä kausi jää tutkimuksessa väliin”, Arto Palmu sanoo.

Tutkimuksen toteutusta on laajennettu sisältämään kaikkiaan kolme influenssakautta, joten tavoitteena on jatkaa tutkimusta myös 2022–2023. Tutkimuksen toteuttaa THL:n Kansanterveysratkaisut -osasto yhteistyössä rokotevalmistaja Sanofi Pasteurin kanssa. Tutkimussuunnitelma on hyväksytty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ja se on saanut puoltavan lausunnon HUSin eettiseltä toimikunnalta. Tutkimus ei ole osa kansallista rokotusohjelmaa. Ensimmäisiä tuloksia saadaan vuonna 2024.

Lisätiedot

Lisätiedot FinFluHD-tutkimuksesta ja siihen osallistuvista terveyskeskuksista

Usein kysytyt kysymykset FinFluHD-tutkimuksesta

Yhteystiedot

Arto Palmu

tutkimuspäällikkö

THL

puh. 029 524 7910

etunimi.sukunimi@thl.fi