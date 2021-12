THL on päivittänyt koronavirustestaukseen liittyviä ohjeitaan

Päivitettyjen ohjeiden mukaan rokotetun, jolla on koronaan viittaavia oireita, on erityisen tärkeä hakeutua koronavirustestiin, jos hän on raskaana tai toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään viisi kuukautta eikä hän ole saanut kolmatta rokoteannosta.

Jos oireet ovat lieviä, eikä henkilö kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, hän voi tehdä myös antigeenikotitestin. Kotitestin positiivinen tulos tulee varmentaa terveydenhuollossa tehdyllä testillä, jos on tarve saada virallinen eristyspäätös. Positiivisen kotitestin jälkeen on tärkeää välttää vapaaehtoisesti kontakteja.

Lasten koronavirustestaukseen liittyvät muutokset

THL suosittelee, että alle 12-vuotias testataan koronaviruksen varalta erityisesti silloin, kun lapsella on oireita ja hänen perhepiirissään on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.

Testaaminen on edelleen suositeltavaa silloin, kun lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.

Myös lapsen voi testata antigeenikotitestillä. Kotitestin positiivinen tulos on joissain tilanteissa tarpeen varmentaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä.

