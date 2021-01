THL päivitti maskisuositusta – maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille

Uusia, Britanniassa havaitun muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia todettu Suomessa 4.1.2021 13:13:55 EET | Tiedote

Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 17 muuntunutta koronavirustartuntaa. Näistä 14 uusinta on todettu uusissa laboratoriotutkimuksissa ja kolme on raportoitu jo aiemmin 28.12.2020. Tapaukset liittyvät pääosin Britanniassa tai muualla ulkomailla matkustukseen aikavälillä 7.–20.12.2020, ja sairastuneista kaikilla on todettu Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi virusmuunnos. Tartunnoista viisi on todettu sairastuneiden perheenjäsenillä, jotka ovat olleet karanteenissa. Myös yhteensä 14 sairastuneiden kanssa samassa taloudessa asuvaa tai lähipiiriin kuuluvaa on todettu koronapositiivisiksi, mutta viruksen tyypin tarkempi tutkimus on vielä kesken. Lisäksi osa lähikontaktien testeistä on vielä valmistumatta. Kaikki uudet tapaukset on todettu Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Aiemmin Suomessa on todettu kaksi Britanniasta ja yksi Etelä-Afrikasta peräisin olevaa muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta. Myös Norja, Ruotsi ja Tanska ovat raportoineet viime päivinä useista uusis