THL: sote-ammattilaisten syystalven koronarokotetehosteille ei ole lääketieteellisiä perusteita

Syystalven hengitystieinfektioiden kausi on alkamassa – näin suojaudut koronalta ja muilta tartunnoilta 14.10.2022 15:13:27 EEST | Tiedote

Hengitystieinfektioiden määrä alkaa yleensä lisääntyä syystalvella. Sekä tavallista nuhakuumetta että influenssaa havaitaan tavallisesti eniten loppu- ja alkuvuodesta. Myös koronaviruksen on ennakoitu noudattavan viruksille tyypillistä kausivaihtelua. Rekisteröityjen koronatartuntojen määrässä on ollut Suomessa maltillista kasvua syyskuun alusta lukien. Viime viikolla tapauksia kirjattiin noin 12 000, kun edellisellä viikolla lukema oli noin 10 000. Tartuntatautirekisteriin päätyvät vain laboratoriotestillä todetut koronatartunnat, joten kaikkiaan tartuntoja on enemmän. ”Koronatartunnat todennäköisesti edelleen lisääntyvät, kun syksy etenee. Tärkeintä on, että jokainen ottaisi suositellut koronarokoteannokset. Rokotteet suojaavat erittäin hyvin vakavalta tautimuodolta”, sanoo yksikönpäällikkö, tutkimusprofessori Hannu Kiviranta THL:stä. ”Kausivaihtelua koronan osalta nähtäneen myös tulevaisuudessa, kuten muidenkin hengitystieinfektioiden kohdalla, joten sikäli tilanne ei ole poikkeukse