THL viikolla 34/2023

Tuhkarokkoon sairastunut risteilyllä Turusta Tukholmaan 6. elokuuta - ohjeita samalla vuorolla matkustaneille 9.8.2023

THL:n tietojen mukaan tuhkarokkoon sairastunut henkilö on matkustanut Viking Glory -laivalla sunnuntaina 6. elokuuta klo 8.45–18.55 Turusta Tukholmaan. Matkustaessaan hän on mahdollisesti tartuttanut tuhkarokkoa. Henkilö oleskeli laivamatkan ajan hytissään eikä liikkunut laivalla tulonsa ja poistumisensa lisäksi. Ohjeita samassa laivassa matkustaneille Henkilöitä, jotka ovat matkustaneet kyseisellä laivavuorolla, kehotetaan tarkistamaan, onko oma tuhkarokkosuoja kunnossa. Kaksi aikaisemmin saatua MPR-rokotetta antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan. Tuhkarokon sairastanut ei tarvitse rokotusta. Jos lapsi on saanut rokotusohjelman mukaisesti ensimmäisen annoksen rokotetta, toista annosta ei tarvitse aikaistaa. Rokottamattomien lasten vanhempia, rokottamattomia raskaana olevia ja immuunipuutteisia kehotetaan ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä omaan terveyskeskukseen tilanteen arvioimiseksi. Henkilöä, jonka rokotussuoja on vajaa, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen r