THL:n mallinnus: Rokotuskattavuuden nousu mahdollistaa yhteiskunnan asteittaisen avautumisen

THL palkitsi Sekasin Kollektiivin merkittävästä työstä kansanterveyden edistämiseksi 23.8.2021

Vuoden 2021 Kansanterveyspalkinto on myönnetty Sekasin Kollektiivin Sekasin-chat-palvelulle. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta luovutti palkinnon tänään Kansanterveyspäivässä. Kansanterveyspalkinto myönnetään merkittävästä työstä suomalaisen kansanterveyden edistämiseksi. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaavat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto ja SOS-Lapsikylä. Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 12–29-vuotiaille. Palvelua on tarjottu verkossa vuodesta 2017 ja siellä päivystävät järjestöjen ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. Palvelu perustuu kynnyksettömään tukeen, nuoren kuulemiseen ja kohtaamiseen. Chat-palvelussa kuullaan lapsia ja nuoria kanavissa, jotka soveltuvat heille ja ovat helposti saavutettavia. ”Koronaepidemian aikana Sekasin-chat on ollut tärkeä tukipalvelu lapsille ja nuorille. Chatissa nuoret voivat keskustella itseään askarruttavista asioista ja ongelmista nimettömänä ja luottamuksella.”, sanoo THL:n