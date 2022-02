HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEO

TIEDOTE 22.2.2022

Julkaisuvapaa

Tie taivaan sineen - Hyvinkään lentokenttä 1940–2022

Hyvinkään kaupunginmuseo, 6.3.2022-6.1.2023



Sotaa, siviililentoja ja ilmailun glamouria. Sunnuntaina 6.3. Hyvinkään kaupunginmuseossa avautuu Tie taivaan sineen - Hyvinkään lentokenttä 1940–2022 -näyttely, joka nostaa esille edelleen aktiivisen kentän värikkäät vaiheet.

Talvisodan pommitukset olivat pääradanvarren teollisuuspaikkakunnilla traumaattiset. Välirauhan aikana vuonna 1940 Hyvinkäälle rakennettiin ilmavoimien tukikohdaksi lentokenttä, jonka tehtävänä oli varmistaa alueen turvallisuus. Ratkaisu oli onnistunut ja jatkosodan aikana pommituksilta vältyttiin. Sodan päätyttyä liittoutuneiden valvontakomissio otti haltuunsa Suomen päälentokentän Helsingin Malmilla ja kentän tehtävät siirrettiin Hyvinkäälle. Hetken aikaa paikkakunta paistatteli ilmailun glamourin keskellä Finnairin edeltäjän Aero Oy:n hopeabussien sukkuloidessa lentomatkustajia Helsingistä Hyvinkään lentokentälle.

Aeron lentolaivastoon kaivattiin kuitenkin sodan jälkeen kipeästi lisää uudempia koneita. Maailmansodan päättyminen oli onni myös tässä kohtaa, sillä liittoutuneiden varastot olivat täynnä ylijäämämateriaalia, jonka joukosta löytyi myös uusi Aeron lentolaivasto. Ensimmäinen ”Sotkaksi” nimetty DC-3, OH-LCA, laskeutui Hyvinkään lentokentälle 19.10.1946.

- Tämän kaikkien aikojen suosituimman kuljetuskoneen tarina Suomessa alkoikin juuri Hyvinkäältä, ja kaupungin lentokentän ansiosta se on edelleen tuttu näky Hyvinkään kesätaivaalla. Siksi koneen tarina nostetaan näyttelyssä varsin näkyvästi esille, kertoo museonjohtaja Tuomas Ravea.

Malmin kentän palautuessa normaaliin käyttöönsä maan päälentokentäksi vuoden 1947 alussa alkoi Hyvinkäällä aktiivinen siviili-ilmailun aikakausi. 2000-luvulle tultaessa perinteiset purje- ja moottorilentokoneet ovat saaneet rinnalleen erilaisia ilmailun muotoja, kuten ultrakevyet koneet, autogyrot ja liitovarjot. Lisäksi kentältä toimivat Jukolan Pilotit ovat mukana Suomen SAR (Search and Rescue) -toiminnassa ja lentävät tarvittaessa etsintä- ja pelastuslentoja, sekä kulovalvontalentoja vastuualueena Uusimaa ja Etelä-Häme. Hyvinkään lentokenttää onkin kehitetty koko ajan kasvavan käyttötarpeen mukaan, ja lentotoiminnan lisäksi siitä on muodostunut monimuotoinen tapahtumapaikka lähellä kaupungin keskustaa. Kesän 2022 suurin tapahtuma kentällä on omistettu musiikille, kun Rockfest palaa kaupunkiin muutaman vuoden tauon jälkeen.

Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely esittelee Hyvinkään lentokentän historiaa sen eri vaiheissa esineiden, tarinoiden ja valokuvien kautta. Näyttelyn on toteutettu yhdessä Hyvinkään Ilmailukerhon kanssa ja siihen on saatu esinelainoja niin Suomen Ilmavoimamuseolta kuin Suomen Ilmailumuseolta. Luvassa on lisäksi monipuolinen oheisohjelma ilmailusta ja historiasta kiinnostuneille.





