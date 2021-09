Tiedekulma 25.10.2021 klo 13-15: Genomilääketiede – haaveita vai arkipäivää

Suomesta halutaan tehdä geenitutkimuksen mallimaa. Kansalaisten genomitieto halutaan keskittää valtakunnalliseen genomikeskukseen ja rekisteriin valmisteilla olevan lakiesityksen perusteella. Tämän toivotaan toimivan tutkimuksen ja lääketeollisen kehityksen veturina sekä kansanterveyden kohentajana. Genomirekisterin hintalappu on kallis, koska genomitieto vie paljon tilaa.

Silti tästä tärkeästä ja laajasta asiasta on keskusteltu vain vähän julkisuudessa. Visionääriset mielipiteet ovat antaneet kuvan suuresta innostuksesta, mutta tasapainottavia asiantuntijanäkemyksiä on kuultu harvoin.

Tässä seminaarissa neljä asiantuntijaa käsittelee suunnitteilla olevia hankkeita useasta eri näkökulmasta.

Professori Angus Clarke on kokenut perinnöllisyyslääkäri, jonka tutkimus on keskittynyt lääketieteellisen genetiikkaan ja sen eettisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin. Hän on vuosien ajan johtanut perinnöllisyysneuvonnan maisterikurssia ja vaikuttaa bioetiikan ja käytäntöjen linjauksiin Britanniassa ja Euroopassa. Hän kehittää parhaillaan hanketta, joka tähtää tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen kliinisen genomiikan palveluissa.

Professori Juhani Knuuti on tunnettu perusteettomien ja vastuuttomien terveysväitteiden paljastajana. Hän sai vastikään valtion tiedonjulkistamispalkinnon työstään.

Dosentti Marjut Salokannel tuo mukaan oikeustieteen näkökulman ihmisoikeusjuridiikan erityisosaajana. Missä on itsemääräämisoikeutemme raja, jollei genomissamme?

Sosiologi, yliopistonlehtori Karoliina Snell on tutkinut Suomessa sitä, mitä ihmiset odottavat geenitutkimusten tuloksilta ja miten he toivovat käyttävänsä tietoa elämässään.

Puheenjohtajana toimii professori Juha Kere, yksi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia geenitutkijoita.

Seminaarissa haetaan vastauksia kysymyksiin ja tarjotaan aineksia keskustelulle. Onko geenitutkimus tehnyt meistä geeniuskovaisia? Pyritäänkö geenien avulla kansakunnan parantamiseen? Voidaanko geenien perustella ennustaa, kuka sairastuu kansantauteihin? Mitä teen omien geenitietojeni suhteen?