Tiedekulmassa tarjolla eväitä asiapohjaiseen ja kriittiseen keskusteluun uskonnosta 17.4.

Mitä uskontolukutaito tarkoittaa? Mihin sitä tarvitaan yhteiskunnassa? Tervetuloa keskustelemaan aiheesta maailman johtavimpien uskontolukutaidon asiantuntijoiden johdolla.

Uskontolukutaidottomuuteen törmää niin poliittisissa kannanotoissa, viranomaistyössä kuin kahvipöytäkeskusteluissakin. Tyypillinen esimerkki uskontolukutaidottomuudesta on uskonnollistaminen eli ihmisen ja hänen toimintansa tarkasteleminen vain oletetun uskonnon kautta. Lisäksi ilmiöön liittyy usein myös uskonnon merkityksen vähättely tai poissulkeminen, eli uskontosokeus.

Moniarvoisessa yhteiskunnassa tarvitaan herkkyyttä ymmärtää erilaisia perinteitä, arvoja ja uskomuksia, sekä kykyä keskustella niistä asiapohjalta, kriittisestikin.

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama monitieteinen Argumenta-hanke Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa järjestää keskiviikkona 17.4. klo 13–15 Tiedekulmassa (Think Lounge, 2. kerros, Yliopistonkatu 4, Helsinki) avoimen yleisötilaisuuden uskontolukutaidosta.

Tilaisuudessa aiheesta alustavat professorit Adam Dinham (Professor of Faith & Public Policy, Goldsmiths, University of London), Tuula Sakaranaho (uskontotieteen professori, Helsingin yliopisto) ja Martin Ubani (uskonnonpedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto). Alustuspuheenvuorojen jälkeen on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Tilaisuus järjestetään englanniksi. Yleisökysymyksiä on mahdollista esittää myös suomeksi.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt: hankekoordinaattori Laura Kokkonen, laura.kokkonen@helsinki.fi

