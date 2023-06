Tiedelähtöisiin startupeihin sijoittavalta Voima Venturesilta uusi 90 miljoonan euron rahasto

Voima Ventures sijoittaa yrityksiin, jotka ratkovat maailmanlaajuisia haasteita tiedelähtöisellä yrittäjyydellä. Voima Venturesin kohdeyhtiöt muun muassa edistävät vihreää siirtymää, kehittävät uusia terveyttä ja hoitomuotoja edistäviä lääketieteen ja bioteknologian ratkaisuja tai mullistavat kokonaisia toimialoja uusien teknologioiden, kuten kvanttiteknologian, avulla.

Monista muista VC-rahastoista poiketen Voima Ventures keskittyy ainoana pohjoismaisena aikaisen vaiheen sijoittajana puhtaasti tieteeseen perustuviin innovaatioihin ja syväteknologiaan.

“Näemme, että tiedelähtöiset innovaatiot ja startup-yritykset muodostavat selkärangan Pohjoismaiden tulevalle talouskasvulle. Nyt on juuri oikea aika skaalata tieteeseen perustuvia ratkaisuja globaaleille markkinoille. Kaupungistuminen ja vihreä siirtymä sekä ikääntyvä väestö ja terveyshaasteet luovat nopeasti kasvavaa kysyntää alan yhtiöille. Tiedevetoiset innovaatiot toimivat myös uuden talouskasvun moottorina, alustana kansainväliselle osaajahoukuttelulle ja keinona rakentaa Euroopan teknologista omavaraisuutta“, sanoo Voima Venturesin perustajaosakas Inka Mero.

Aikaisen vaiheen sijoittajana Voima Ventures tukee yrittäjiä laajasti yrityksen kehityskaaren eri vaiheissa ja auttaa heitä skaalaamaan tutkimuksensa laboratorioista globaaleille markkinoille menestysyrityksiksi.

"Tiedämme, mitä idean kehittäminen laboratoriosta oikeaksi yritykseksi ja globaaleille markkinoille vaatii. Tiedestartupeihin sijoittaminen vaatii perinteiseen pääomasijoittamiseen verrattuna ainutlaatuista näkökulmaa ja syvää osaamista. Kyse ei ole vain pääomasta: sijoittajan pitää ymmärtää eri aloja ja tutkimuksen kaupallistamista sekä sitä, miten monimuotoisia tutkijavetoisia tiimejä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla”, Mero kertoo.

Pohjoismaista tiedelähtöisten kasvuyritysten keskus

Vuonna 2019 perustetulla Voima Venturesilla on vankkaa näyttöä menestyneisiin tiedelähtöisiin startupeihin sijoittamisesta. Yhtiö on toiminut varhaisen vaiheen sijoittajana useissa kasvavissa yrityksissä, kuten uudenlaista proteiinia kehittävässä Solar Foodsissa, hiilineutraaleja rakennusmateriaaleja valmistavassa Betolarissa, kvanttiteknologiayhtiö QuantrolOxissa ja tekoälypohjaisia syöpähoitoja kehittävässä MVisionissa. Voima Venturesin kahdessa aiemmassa rahastossa on mukana 30 aktiivista yhtiötä, joista useat ovat kasvaneet globaalisti skaalautuviksi yrityksiksi. Näistä 30 yhtiöstä Voima Ventures on irtautunut jo viidestä sekä luotsannut yhden yhtiön pörssiin.

Voima Ventures on todella laittanut panoksensa tieteeseen. Yli 70 prosenttia Voima Venturesin salkkuyhtiöistä on joko suoria yliopistojen spin-offeja tai peräisin yliopistojen tai VTT:n tutkimusyhteisöstä.

“Meillä on Pohjoismaissa huippuluokan yliopistoja ja tutkimusorganisaatioita, mikä on tehnyt alueesta tiedelähtöisten kasvuyritysten ja osaajien keskuksen. Näiden yritysten määrä tulee näkemyksemme mukaan kaksinkertaistumaan Pohjoismaissa vuoteen 2027 mennessä. Tähän päästäksemme tarvitsemme kuitenkin yhteistyötä ja vahvempaa tukea yhteiskunnan kaikilta tahoilta alojensa parhaiden tutkijoiden houkutteluun, yliopistojen ja tutkimuslaitosten spin-off -yhtiöiden määrän kasvattamiseen sekä tutkimustyön kaupallistamisen tukemiseen”, Mero toteaa.

Vahvat verkostot tieteessä ja teollisuudessa

Voima Venturesin ainutlaatuiset verkostot tutkimusyhteisössä ja teollisuussektorilla ovat luoneet vankan pohjan tiedelähtöisten startupien löytämiseen ja tukemiseen. Rahasto tekee aktiivista yhteistyötä kaikkien pohjoismaisten yliopistojen kanssa, ja yksi sen ankkurisijoittajista on Euroopan toiseksi suurin tutkimuslaitos VTT.

"Tiiviin yliopisto- ja tutkimusyhteistyömme avulla pääsemme käsiksi parhaisiin ideoihin jo laboratoriopöydällä. Lisäksi vahvojen teollisuusalan yhteyksiemme avulla voimme tukea kohdeyhtiöitämme ensimmäisten teollisuuskumppanuuksien ja pilottiasiakkuuksien solmimisessa. Tällaiset kumppanuudet ovat elintärkeitä yrityksen skaalautumisen onnistumiselle”, Mero avaa.

Korkeakoulu- ja teollisuusverkostojen ohella Voima Ventures on saanut taakseen vahvan joukon pohjoismaisia ja eurooppalaisia rahastosijoittajia. Kolmannen rahaston sijoittajina toimivat muun muassa Euroopan investointirahasto EIR, suomalainen Tesi ja sen hallinnoima eläkeyhtiöiden rahasto KRR, VTT, ruotsalainen Saminvest sekä eläkerahastot Nordea Life ja Elo.

Uuden rahaston myötä Voima Ventures jatkaa lupaavimpien ideoiden, tutkijoiden ja yrittäjien tukemista varhaisessa vaiheessa.

"Erityisesti tiedelähtöisten yritysten kohdalla ruohonjuuritason työ, kuten tehdas- ja laboratoriovierailut, kaupallisten osaajien yhdistäminen sekä yhteydenpito yliopistoihin ja kansainvälisiin sijoittajiin on tärkeää lupaavien yritysten etsimisessä sekä yrittäjien tukemisessa skaalautumisen varhaisissa vaiheissa,” Mero kertoo.