Tiedolla johtamisen uudet demokraattiset tuulet - Merikarvialla kuntalaispaneeli sai tekoälyllä tuotettua ja perinteistä talousdataa käyttöönsä talousarviosuunnittelun pohjaksi

Merikarvian kunta kutsuu kuntalaiset mukaan talousarviosuunnitteluun 29.8.2023 19:45:12 EEST | Tiedote

Talousarvion ja -suunnitelman valmistelu on Suomen kunnissa vuosittain toistuva prosessi, johon osallistuvat kunnan toimielimet, viranhaltijat ja osa työntekijöistä. Kuntalaisilla ei ole aikaisemmin ollut suoraa mahdollisuutta osallistua tähän työskentelyyn. Sitra tarjosi mahdollisuuden suomalaisten kuntien hakea mukaan yhteistyöprojektiin, jossa muotoiltaisiin mallia, miten kaikki asiasta kiinnostuneet voisivat osallistua talousarvion ts. budjetin tekoon. Tässä ei ole kyse osallistavasta budjetoinnista vaan kokonaisvaltaisesti uudesta ajatusmallista. Koska kuntalaisilla ja Merikarvian kesäasukkailla on aivan varmasti erinomaisia ideoita kunnan kehittämiseksi, Merikarvian kunta haki ja tuli valituksi kokeiluun, joka on nyt käynnistymässä yhteistyössä Sitran ja Pieksämäen kaupungin kanssa. Tänä vuonna talousarvio muodostetaan täysin uudella tavalla näissä kahdessa kunnassa. Tavoitteena on synnyttää keskustellen erilaisia vaihtoehtoisia näkökulmia ja ideoita - mistä voitaisiin säästää ja