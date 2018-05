Tiedon ja IFS:n uusi yhteistyö tuo vahvempaa arvoa asiakkaalle

Kumppanuus vahvistaa IFS-ratkaisujen myynti- ja toimituskykyä Baltian maissa.

Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys Tieto sekä globaali yritysohjelmistotalo IFS ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen palvellakseen teollisuus- ja palvelualan asiakkaita toiminnanohjaus- (ERP) ja kunnossapitojärjestelmien (EAM) sekä palvelunhallintaratkaisujen avulla.

Tiedon tytäryhtiö Tieto Latvia liittyy IFS Partner -verkostoon kanavapartneriksi kumppanuussopimuksen myötä. Kumppanuus vahvistaa sekä IFS:n että Tiedon kykyä myydä ja toimittaa IFS-pohjaisia ratkaisuja Baltian maissa. Yhdistämällä Tiedon toimialan huippuosaaminen, ymmärrys toimitusketjusta sekä kokonaisvaltaiset palvelut IFS:n kattaviin yritysohjelmistoihin, tavoitetaan asiakkaita kohdennetuilta toimialoilta, kuten teollisuus-, jakelu-, varallisuudenhallinta- ja palvelualoilta.

”Olen innoissani tästä lupaavasta yhteistyöstä. Yhdessä Tiedon kanssa voimme vahvistaa IFS:n ratkaisujen ja palveluiden asemaa Baltian maissa", sanoo IFS Finlandin toimitusjohtaja Peter Muhonen.

Tiedon markkinakehitysjohtaja Olli Pirttijärvi lisää: “Tavoitteemme on olla asiakkaidemme ensimmäinen valinta liiketoiminnan uudistamisessa. Tämä kumppanuus tarkoittaa sitä, että meillä on valtuudet neuvoa, palvella ja ryhtyä asiakkaidemme yhteistyökumppaniksi, jotta he menestyisivät erilaisten yritysohjelmistoratkaisujen parissa."

Sertifioitu IFS-pätevyys on tärkeä lisä Tiedon kumppanuusekosysteemiin. Tämän vuoksi Tiedon asiantuntijat kouluttautuvat IFS Academyssa, IFS:n virallisessa koulutus- ja sertifiointiohjelmassa.