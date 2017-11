TIEDOTE: Avaimen kevät 2018 tuo lukijoille kattauksen kulttuuria ja selkokirjallisuutta

Avaimen kevään 2018 kirjat tarjoavat lukijoille kotimaista kulttuurihistoriaa, matkailukirjoja ja puutarhanhoitoa. Vanhemmille ja kasvattajille suunnattu Tipsun temppukirja opastaa lasten kanssa tehtäviin mindfulness-harjoituksiin. Lapsilukijoille ilmestyy rakastetun Emma ja Eetu -sarjan uusi teos, Ihan oikeat prinsessat ja prinssit -tietokirja ja Lasten opas Eurooppaan. Selkokielisellä kirjallisuudella on edelleen painava osa kustantamon keväässä.

Historiantutkija Pekka Kaarnisen Kotimaisen elokuvan Maamme-kirjassa vanhoja suomalaisia elokuvia tarkastellaan Topeliuksen Maamme-kirjan esikuvan mukaisesti. Teos liittää elokuvien tarinat kulttuurihistorialliseen ja sosiaalihistorialliseen näkökulmaan Suomen poliittisia vaiheita unohtamatta. Mustavalkokuvitettu teos ilmestyy helmikuussa.



Tutkija, opettaja ja kirjailija Markku Soikkelin Rakkauselokuvan käsikirja selvittää lukijalle filmiromanssin lumovoiman aina ensisuudelmasta kuolinvuoteella lausuttuihin hyvästeihin asti. Rakkauselokuvan historiaa monipuolisesti käsittelevä teos nostaa esille yli 600 elokuvaa. Kirja ilmestyy helmikuussa.

Miltä tuntuu muuttaa maahan, joka on ihan erilainen kuin kotimaa? Satu Leisko-Järvinen on koonnut Tulin Suomeen – maahanmuuttajien tarinoita uudesta kodistaan -teokseen yhdeksän maahanmuuttajan haastattelut. Tarinat kertovat maahanmuuttajien taustoista ja sen, mitä he arvostavat uudessa kotimaassaan. He kaikki ovat opiskelleet suomen kielen, ammatin ja löytäneet töitä. Monelle Suomi tarkoittaa myös rakkautta ja perhettä. Selkokielinen kirja sopii erityisesti suomen kielen opiskelijoille. Se ilmestyy helmikuussa.

FT Carl-Johan Holmlundin esseekokoelma Semioottinen silmä koostuu 14 esseestä, jotka liikkuvat maantieteellisesti Helsingistä aina Kiinaan asti. Kirjan nimi viittaa siihen, että maailman tutkiminen on tulkintaa, jossa pyritään tasapainoilemaan katsomisen ja sen-mitä-katsotaan välillä. Kokoelma ilmestyy helmikuussa.

FT Ari Haasion, FM Anu Ojarannan ja dosentti Markku Mattilan teos Valheen jäljillä perehtyy totuuden jälkeisen ajan keskeisiin kysymyksiin: Mihin voi luottaa? Mistä löytyy luotettava tieto? Mitä on vihapuhe ja kuinka valemediat toimivat? Miksi valemediaan uskotaan ja mihin sillä pyritään? Pintaa syvemmälle luotsaava kirja ilmestyy maaliskuussa.

Pekka Vartiaisen Kirjallisuusfragmentteja-teos sisältää vuosina 2010–2015 julkaistuja blogikirjoituksia. Kirjoitukset antavat äänen maailmalle, jossa kirjallinen kulttuuri elää. Mukana on lyhyitä tuokiokuvia, huomioita, näkökulmia kirjallisuuteen ja kustannuskentän muutostekijöistä lukijakokemukseen meiltä ja maailmalta. Fragmentteja mm. kirjasensuurista, kritiikistä ja klassikoista. Kirjoituksia romaaneista, näytelmistä ja runoista fantasiasta fanifiktioon, rikoksista romansseihin, Peppi Pitkätossusta Draculaan. Teos ilmestyy maaliskuussa.

Seija Salmela-Niinistön Kasvata yrttejä -teos opastaa maukkaiden ja tuoksuvien yrttien kasvattamiseen, käyttöön ja säilömiseen. Kirjassa esitellään myös syötäviä kukkia. Kirjan ohjeiden avulla lukija pääsee helposti uuden ja hyödyllisen harrastuksen alkuun. Kirjan kuvat on ottanut Juha Samela. Selkokielinen teos ilmestyy huhtikuussa.

FIA Eila Ilenius on helsinkiläinen näyttelijä. Ileniuksen muistelmateos, Teatterin yökirja, on kurkistus kulissien taakse. Näyttelijä on valinnut 128 roolityönsä joukosta muutaman näytelmän työprosessien kuvaukset ensiharjoituksista viimeisiin esityksiin. Työpäiväkirjoihin tukeutuvat muistelmat paljastavat työn euforiaa, riittämättömyyden häpeää, yritystä hypätä itsen yli ja tehdä roolille tilaa. Teatterin yökirja ilmestyy maaliskuussa.

Pertti Rajalan Tallinna – matkaopas selkosuomeksi esittelee matkailijalle kaupungin historian vaiheet ja nykyajan nähtävyydet. Kirjaan on koottu myös käytännön matkavinkkejä. Teos on ensimmäinen suomalainen selkokielinen matkaopas ja se ilmestyy huhtikuussa.

Terhi Frimanin Sieniopas auttaa tunnistamaan kymmenen hyvää, yleistä ruokasientä ja opastaa parhaisiin sienestysmaastoihin. Kirjasta saat myös vinkkejä siihen, kuinka laittaa niistä maittavaa ruokaa. Kuvat kirjaan on ottanut Antti Saraja. Selkokielinen sieniopas ilmestyy toukokuussa.



Tarinoita ja tietoa lapsille

Kirjailija Tittamari Marttisen Lasten opas Eurooppaan vie lukijan matkalle Euroopan kaupunkeihin kuten Amsterdamiin, Barcelonaan, Pariisiin, Brysseliin, Lontooseen ja Rovaniemelle. Kulttuuriopas tutustuttaa kaupunkien arkielämään, erikoisuuksiin, historiaan ja hassuihin tapoihin. Kirjan kohteet esittelee utelias matkailija Lenni, joka vie lukijan suosikkipaikkoihinsa. Teos ilmestyy toukokuussa.

Opettaja ja mindfulness-ohjaaja Sari Markkasen ja kuvittaja Meri Qvistin Tipsun temppukirja tutustuttaa lukijansa lasten kanssa tehtäviin mindfulness- ja myötätuntoharjoituksiin. Satujen ja harjoitusten avulla lapsille voi ohjata kokonaisia mindfulness-tuokioita. Kirja nostaa esille muun muassa teemat ilo ja kiitollisuus, negatiivisten tunteiden kohtaaminen, itsemyötätunto, ystävällisyys ja myötätuntoinen toiminta. Kirjassa pohditaan myös mindfulness-pedagogiikkaa. Teos ilmestyy tammikuussa.

Sanataiteen läänintaiteilija Karoliina Suoniemen Ihan oikeat prinsessat ja prinssit -tietokirja vie lukijan kuninkaallisen perheen arjen historiaan. Oliko oikeiden prinsessojen ja prinssien elämä kuten saduissa? Minkälaisilla leluilla he leikkivät, miten he kävivät koulua? Kirja sukeltaa historiallisten kuninkaallisten elämään ja tutustuttaa esimerkiksi Kaarina Maununtyttären ja Ruotsin kuningatar Kristiinan ja Venäjän viimeisen tsaariperheen lasten tarinoihin. Selkokielinen tietokirja ilmestyy huhtikuussa.

Kirjailija, luokanopettaja Marita Hauhian ja graafikko, taidemaalari Anne Randénin Emma ja Eetu -lastenkirjasarjan kolmas teos Emman ja Eetun metsäseikkailu kertoo lasten seikkailusta syysmetsässä. Helppolukuinen teos sopii muun muassa juuri lukemaan oppineiden lukemistoon. Selkokielinen lastenkirja ilmestyy toukokuussa.



Selkokielelle mukautetut romaanit



Usean uuden selkokielisen tietoteoksen lisäksi Avain julkaisee keväällä myös kaunokirjallisia teoksia selkokielelle mukautettuna. Hanna Männikkölahden mukauttamana ilmestyvät Miika Nousiaisen romaani Juurihoito sekä Salla Simukan Lumikki-nuortenkirjasarjan kolmas osa Musta kuin eebenpuu.





