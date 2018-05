Tiedote: Babylon-klovni osallistuu #metoo-keskusteluun

Minna Puolannon klovnihahmo Babylon nousee yleisön eteen ensimmäistä kertaa, kun Red Nose Companyn ja Kanneltalon yhteistuotanto saa ensi-iltansa 19.9.2018. Babylon – klovni vallankahvassa on Puolannon ensimmäinen sooloteos Red Nose Companylle. Hänen edellinen sooloteoksensa Kuolema korjaa univelat oli menestys, joka palkittiin kansainvälisillä festivaaleilla.

”An ny. An ny. Hei, an ny.”

Mitä on valta? Ja miten se ilmenee kehollisesti? Näyttelijä Minna Puolanto päästää oman klovnihahmonsa Babylonin näiden kysymysten äärelle. Klovni tulkitsee kärjistäen Puolannon omia kokemuksia ja sukeltaa pelkäämättä myös julkisten vallankäyttäjien nahkoihin. Esitys tutkii myös eri sukupuolten välisiä valtarakenteita ja antaa näin oman puheenvuoronsa käynnissä olevaan #metoo-vallankumoukseen. Babylonin palvelijana nähdään näyttelijä Hanna Seppä.



”Työskentelemme valtaan liittyvien kysymysten äärellä. Miksi asettaudumme toisiimme nähden erilaisiin valta-asetelmiin lähes aina? Emmekö voisi elää tasa-arvoisessa yhteiskunnassa? Millainen valta on hyvää, millainen valta ei turmele?” Puolanto kertoo teoksen teemoista.

Esityksen tekijät

Esityksen ohjaa Marielle Eklund-Vasama ja valo- ja äänisuunnittelusta vastaa Juha Tuisku. Esityksessä nähdään myös upeita Virve Karoliina Balkin suunnittelemia historiallisia pukuja.

Red Nose Company on helsinkiläinen teatteriryhmä, joka on noussut viime vuosina huippusuosioon. Ryhmän esitykset Lokki, Punainen viiva, Juoksuhaudantie ja lastenteatteriesitys Keisarin uudet vaatteet ovat hurmanneet katsojia ympäri Suomen. Punainen viiva sai 100. esityksensä tammikuussa Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä. Neljänä viime vuotena ryhmän esitykset ovat tavoittaneet jo yli 32 000 katsojaa. Red Nose Company on perustettu vuonna 2005 ja siihen kuuluu 11 ammattinäyttelijää. Syksyllä 2018 ryhmän kiertueohjelmistossa jatkavat Punainen viiva, Juoksuhaudantie ja Keisarin uudet vaatteet.

Minna Puolanto (s.1972) on valmistunut Teatterikorkeakoulusta näyttelijäksi vuonna 2005 ja tanssijaksi vuonna 1995. Hän on näytellyt teattereissa (KokoTeatteri, Lappeenrannan Kaupunginteatteri, Joensuun Kaupunginteatteri, Mikkelin Kaupunginteatteri) ryhmissä (mm. Red Nose Company, Hiljaiset miehet), kuunnelmissa, tv-sarjoissa ja elokuvissa. Hän toimii myös käsikirjoittajana, ohjaajana ja opettajana. Puolanto on esiintynyt aiemmin Red Nose Companyn suurteoksessa Lokki (2015) Espoon Kaupunginteatterissa. Puolannon teatteriajattelu yhdistää puheen ja liikkeen saumattomasti toisiinsa. Hänen teoksensa liikkuvat usein tragikoomisessa maastossa.

www.minnapuolanto.com

Marielle Eklund-Vasama on valmistunut ohjaajaksi Teatterikorkeakoulusta 2008. Hän on työskennellyt sekä suomen että ruotsin kielisellä kentällä. Kiinnitettynä ohjaajana hän on ollut Kouvolan ja Kotkan kaupunginteattereissa. Eklund on ohjannut myös oopperoita. Puolannon kanssa aiemmat yhteistyöt ovat olleet Syntymäpäivän metsästys (2008) ja Ihmiskunnan rakastajat (2009). Eklundin ohjauksissa yhdistyvät tarkkanäköinen aiheen käsittely ja absurdi huumori.



Juha Tuisku on tehnyt pitkän uran ääni- ja valosuunnittelijana sekä säveltäjänä. Hän on tehnyt Puolannon kanssa yhteistyötä monissa teoksissa aiemmin, joista merkittävimmät ovat Puolannon monologi Kuolema korjaa univelat (2010) sekä Puolannon ohjaustyö Tora ja sopu (2016). Tuisku on teatterin monitaituri, jonka ääni- ja valosuunnittelu muokkaa vahvasti kulloisenkin teoksen sisältöä.



Hanna Seppä on valmistunut näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta 2004. Seppä on ollut kiinnitettynä näyttelijänä Vaasassa ja Kotkassa. Seppä on tehnyt lukuisia roolitöitä Teatteri Avoimien ovien tuotannoissa, kuten esityksissä Pala palalta pois ja Työmiehen vaimo. Vuonna 2018 sai ensi-iltansa Taittuu ry:n, Vanajan vankilan ja KokoTeatterin yhteistyönä tuottama vankilateatteriprojekti Saiturin sydän, jossa hän toimi ohjaajana.



Virve Karoliina Balk on ompelijakisälli ja palkittu ecodesign trashionista ja puvustaja. Hänellä on takanaan pian 20 vuoden ura teatterissa tanssijana, ilma-akrobaattina ja tulitanssijana. Hän on suunnitellut ja valmistanut pukuja yritystapahtumiin, festivaaleille, levyjen kansikuviin ja mainoksiin sekä uuden sirkuksen pukuja perustamalleen Nexus Extreme ryhmälle vuodesta 1996. Balk on suunnitellut ja valmistanut pukuja myös yksityisasiakkaille ja puvustanut heitä tapahtumiin, televisioon sekä erilaisiin juhla- ja teematilaisuuksiin.

ESITYKSET KANNELTALOSSA

Red Nose Company: Babylon – klovni vallankahvassa

Ke 19.9.2018 klo 19, ensi-ilta

To 20.9.2018 klo 19

Ti 9.10.2018 klo 19

Ti 23.10.2018 klo 19

Ke 24.10.2018 klo 19



Liput: 15/12€

Lippu.fi

Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki

www.kanneltalo.fi

TYÖRYHMÄ

Käsikirjoitus Minna Puolanto ja työryhmä

Ohjaus Marielle Eklund-Vasama

Näyttämöllä Minna Puolanto ja Hanna Seppä

Valo- ja äänisuunnittelu Juha Tuisku

Pukusuunnittelu Virve Karoliina Balk

Valokuvat Mark Sergeev

Tuotanto Minna Puolanto, Niina Bergius ja Tinni Torikka / Red Nose Company

Yhteistuotanto Kanneltalon kanssa

LISÄTIEDOT JA LEHDISTÖLIPPUTOIVEET

Tuottaja

Niina Bergius

044 235 4774

info@rednose.fi

(LEHDISTÖKUVAT: http://www.rednose.fi/babylonin-lehdistokuvat/ )