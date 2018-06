Tiedote: Bonnier Rights Finland yhdistyy Bonnier Rightsiin

Suomalaisen kirjallisuuden oikeuksia myyvä kirjallisuusagentuuri Bonnier Rights Finland yhdistyy Ruotsin Bonnier Rightsin kanssa. Bonnier Rights myy kirjojen käännösoikeuksia, sekä tv- ja elokuvaoikeuksia. Agentuuria johtaa Tukholmasta operoiva Elisabet Brännström. Suomalaisen ja ruotsalaisen osaamisen yhdistämisellä taataan suomalaisen kirjallisuuden paremmat mahdollisuudet päästä kansainvälisille markkinoille, isompi näkyvyys kansainvälisillä kirjamessuilla ja laajemmat kontaktit kustantajiin eri puolilla maailmaa. Agentuurin kirjallisuusagentit työskentelevät jatkossa Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa. Helsingin toimistolla työskentelevät Marja Tuloisela-Kunnas ja Terhi Isomäki-Blaxall. Tukholman ja Lontoon toimistoilla tehdään myös myyntityötä valikoiduille suomalaisille kirjailijoille.

“The new combined Swedish-Finnish agency structure offers great opportunities for the most internationally marketable authors from WSOY, Johnny Kniga and Tammi who, as part of this new venture, will get access to the very best agency representation on offer, alongside their Swedish counterparts. Bonnier Rights in Sweden has just had its best year on record and we all look forward to welcoming the Finnish Bonnier Rights staff along with a select number of Finland’s best and most celebrated authors to join us”, toteaa Elisabet Brännström, Bonnier Rightsin johtaja.

“Uuden agentuurin ansiosta suomalaiselle kirjallisuudelle avautuu uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Suomalaiset tähdet kuten Tommi Kinnunen, Katja Kettu, Timo Parvela, Sinikka Nopola ja Tiina Nopola, vain muutamia mainitakseni, ovat jo kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja ja tästä on hyvä aidosti kansainvälisen agentuurin jatkaa myyntityötä yhä laajemmille markkinoille”, kertoo Bonnier Kirjat Suomi Oy:n toimitusjohtaja Timo Julkunen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Julkunen, timo.julkunen@bonnierbooks.fi, puh. 040 5490434

Head of Agency Elisabet Brännström, elisabet.brannstrom@bonnierrights.se,

tel. +46 765 42 80 07