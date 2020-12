Tiedote: Eero Ahon lukema Tuntematon sotilas -äänikirja julkaistaan itsenäisyyspäivänä

Vuonna 1954 ilmestynyt Väinö Linnan Tuntematon sotilas on kuolematon romaani sodan ikiaikaisesta tuhovoimasta, suomalaisesta sotilaasta, elämästä ja kuolemasta. Romaanin filmatisoinnista on vuosien saatossa kasvanut osa suomalaista itsenäisyyspäiväperinnettä ja sitä on seurattu monissa kodeissa vuodesta toiseen. Tänä vuonna teoksen maailmaan on mahdollista syventyä myös Eero Ahon lukeman äänikirjan muodossa. Palkittu näyttelijä esiintyi Rokan roolissa Aku Louhimiehen ohjaamassa Tuntematon sotilas -elokuvassa vuonna 2017 ja antaa nyt äänensä kuolemattomalle romaanille.

”Oli todella hienoa lukea Tuntematon sotilas äänikirjaksi ja palata tämän klassikon äärelle. Minulla oli elokuvan jälkeen aikaisempaakin vahvemmat mielikuvat eri hahmoista, joten oli helppo huomioida jokaisen oma ääni ja ylipäätään palata Linnan luoman maailman pariin”, Eero Aho kertoo. (Lukunäyte linkkinä) ”Väinö Linnan 100-vuotisjuhlavuosi on vahvistanut entisestään Linnan klassikkoteosten asemaa suomalaisten lukijoiden sydämissä. Linnan teokset saavat jatkuvasti uusia lukijoita ja kuuntelijoita, niistä keskustellaan ja kirjoitetaan ja tehdään uusia tulkintoja. Juhlavuosi huipentuu Eero Ahon lukemaan Tuntemattomaan sotilaaseen. Toivon, että tästä äänikirjasta tulee monelle uusi itsenäisyyspäivän perinne”, kustantaja Anna-Riikka Carlson sanoo. Väinö Linnalla on merkittävä osa suomalaisessa kirjallisuushistoriassa ja hänen 100-vuotisjuhlavuotensa johdosta WSOY on julkaissut lisäksi kiittäviä arvioita saaneen Karo Hämäläisen Kansalliskirjailija-romaanin, jota on luonnehdittu muun muassa näin: ”Harvoin lukee niin hauskaa kirjaa niin arvokkaasta aiheesta kuin mitä Karo Hämäläisen Kansalliskirjailija on.” Nina Lehtinen, Aamulehti. Jyrki Nummen, Maria Laakson, Toni Lahtisen ja Pertti Haapalan toimittamassa Väinö Linna – tunnettu ja tuntematon -teoksessa puolestaan 25 tieteen ja taiteen ammattilaista on kirjoittanut Väinö Linnasta luovasti ja vapaamuotoisesti. Teoksessa näkökulma vaihtelee kirjallisuuden, elokuvan ja teatterin tutkimuksesta yhteiskunta- ja oikeustieteisiin. Lisätiedot:

